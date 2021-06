FC Nantes : le "Collectif nantais" lance une collecte de fonds et espère entrer au capital du club

Le projet du "Collectif nantais" sera détaillé, ce vendredi. Piloté par Philippe Plantive, directeur de Proginov et sponsor du FC Nantes, ce collectif a l'ambition de lancer une collecte de fonds dans le but "d'investir dans le capital" des Canaris. Le ticket d'entrée est de 100.000 euros.

Le "Collectif nantais" va détailler, ce vendredi, son projet de cagnotte dans le but d'intégrer le capital du FC Nantes et d'accompagner d'éventuels repreneurs.

Le projet n'est pas certain d'aller à son terme "mais notre responsabilité est d'en porter l'ambition", assure le "Collectif nantais", nouvellement créé. Mené par le patron de Proginov à La Chevrollière, Philippe Plantive, déjà sponsor maillot des Canaris, ce collectif espère fédérer autour de lui des investisseurs. Une "collecte de fonds" est d'ailleurs lancée, ce mois-ci, avec l'ambition non dissimulée d'intégrer à terme le capital du FC Nantes "quelle que soit l'identité des actionnaires du FCN à l'avenir".

Un ticket d'entrée à 100.000 euros

Le projet qui sera détaillé ce vendredi dans les locaux de l'entreprise spécialisée dans l'édition de logiciel permettra également d'y voir plus clair sur les personnes impliquées dans ce collectif et les investisseurs ayant déjà répondu présent. "Personne ne peut garantir la réussite du projet [...] mais tout le monde peut rêver en grand à Nantes, et partout où bat le cœur des amateurs de football nantais dans une région qui vivre en jaune et vert", peut-on lire dans un communiqué écrit par les têtes pensantes de ce "Collectif nantais" qui connaît la situation économique de l'octuple champion de France dont le déficit est estimé à 40 millions d'euros pour la seule saison.

Les interrogations quant au souhait de Waldemar Kita, actuel président et actionnaire unique des Canaris, de se séparer du club acheté en 2007 restent entières. Mais Philippe Plantive a l'avantage de connaître l'homme d'affaire franco-polonais. Il sait aussi que la solidité de ce projet réside avant tout dans le sérieux de son financement. Dans cette optique, il va officialiser l'ouverture d'une collecte de fonds, une sorte de cagnotte participative avec un ticket d'entrée minimal de 100.000 euros "et sans limite d'investissement". "Notre objectif ultime est d'investir dans le capital du FC Nantes avec transparence afin de s'assurer que les valeurs véhiculées par le club soient en osmose avec son histoire et l'identité du territoire nantais", confie le collectif. Une sortie qui s'adresse en premier lieu au président du club, honni d'une partie des supporters et esseulé comme jamais.