FC Nantes : le "Collectif nantais" se dévoile, objectif 20 millions d'euros

"Dans les clubs sportifs, les dirigeants ne sont que de passage, estime Philippe Plantive, patron de l'entreprise Proginov et sponsor du FC Nantes. Parfois, la passion des supporters disparaît car on ne se retrouve plus sur des valeurs." C'est pour cette raison que Philippe Plantive, amoureux du FC Nantes et chef d'entreprise, a convoqué la presse, ce vendredi 4 juin. Depuis plusieurs mois, il travaille dans l'ombre sur un projet d'accompagnement qui a pour but de racheter le FC Nantes avec les entreprises du "territoire" et une figure emblématique du club : Mickaël Landreau. Pour lui, c'est ce territoire qui doit prendre l'initiative pour "réenraciner le club".

Le Collectif à l'écoute d'un potentiel investisseur

Aux côtés de Philippe Plantive et Mickaël Landreau donc, Thibault François, patron de Fastea Capital, aussi sponsor du FC Nantes. "Notre objectif est d’apporter un projet de succession au président actuel", explique Philippe Plantive. Même si à l'heure actuelle, "le propriétaire, c'est Waldemar Kita, il mérite le respect, il a investi son argent mais on ne peut pas être à la tête du club et être en opposition avec les élus, les supporters...", a insisté la patron de l'entreprise spécialisée dans l'édition de logiciels.

Deux scénarios sont envisagés par les porteurs du projet :

Ils rassemblent assez d'argent pour discuter seuls avec Waldemar Kita pour racheter le club, c'est "le rêve" de Philippe Plantive. Ils trouvent un investisseur avec lequel s'associer, "mais pas n'importe lequel, précise Philippe Plantive. Il doit partager nos valeurs". Si c'est le cas, "une union sacrée l'attend", assure-t-il.

Le "Collectif nantais" espère réunir quelque 20 millions d'euros. Pour l'instant, le montant récolté n'a pas été dévoilé mais au moins 2.5 millions d'euros sont entrés dans le capital grâce à une dizaine d'investisseurs. Des entreprises dont Millet, Prolaser, LNA Santé, Beillevaire, Artipôle et des anciens joueurs tels que Nicolas Ouédec, Nicolas Savinaud, Frédéric Da Rocha, Nicolas Gillet et la figure de proue : Mickaël Landreau.

Porte fermée chez Waldemar Kita

Pour que ce projet prenne vie, encore faut-il que Waldemar Kita soit vendeur. Contacté par l'AFP, l'entourage du président assure "qu'il est et reste le propriétaire du FC Nantes. Il a encore beaucoup de projets et d'ambition pour ce club auquel il est très attaché. Il n'est pas vendeur à ce jour". Mais il est de plus en plus esseulé, au terme de sa quatorzième année de présidence.