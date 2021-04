FC Nantes : le duo Simon - Kolo Muani, charpente du système d'Antoine Kombouaré

Moses Simon et Randal Kolo Muani sont impliqués sur six des neuf du FC Nantes version Kombouaré.

Deux semaines après la désillusion face à Lorient (1-1), le FC Nantes retrouve la Beaujoire ce dimanche 4 avril avec la réception de l'OGC Nice à 15 heures. Dans le sprint au final pour le maintien, les Canaris n'ont plus le droit à l'erreur, surtout à domicile. "On a besoin de se réapproprier la Beaujoire, on a envie de se sentir chez nous", note l'entraîneur Antoine Kombouaré.

Après neuf matchs sur le banc des Jaune et Vert, le Kanak semble avoir trouvé son système : le 5-3-2 modulable en 3-5-2. Un système qu'Antoine Kombouaré articule autour de ses deux attaquants, Randal Kolo Muani et Moses Simon, inamovibles du onze titulaire.

RKM - Simon impliqués sur six des neuf buts du FCN de Kombouaré

Depuis son repositionnement dans l'axe de l'attaque, aux côtés de l'international espoir français, Moses Simon a haussé son niveau et surtout trouvé le chemin des filets à trois reprises (Angers, Reims et Paris). "Avec Randal (Kolo Muani), c'est une bonne association, appuie le Nigérian. On a un jeu similaire basé sur la vitesse. La seule différence, c'est qu'il est plus grand que moi. Je pense qu'on peut faire peur à toutes les défenses."

La défense du Paris Saint-Germain en a fait les frais sur le deuxième but nantais. Le travail de Randal Kolo Muani a permis à Moses Simon d'inscrire le but du break après l'ouverture du score de RKM. Preuve de leur importance dans le dispositif des Jaune et Vert, le duo est impliqué sur six des neuf buts nantais version Kombouaré.

"Avec le système à cinq derrière, nos attaques sont plus structurées"

"Le dispositif à deux devant empêche les adversaires d'attaquer en nombre, ils savent qu'ils doivent toujours rester à trois derrière, indique Antoine Kombouaré. S'ils restent à deux, comme on l'a vu à Paris, ce sont des joueurs capables de faire la différence." Et pour la première fois depuis le début de la saison, les deux attaquants ont marqué dans un même match face au PSG.

Pour le défenseur Nicolas Pallois, le rendement du duo est lié au changement de système impulsé par Antoine Kombouaré (passage du 4-3-3 au 5-3-2) : "Je pense qu'avec le système à cinq derrière on utilise mieux le ballon à la récupération et forcément nos attaques sont plus structurées." Plus structurées mais pas plus efficaces pour le défenseur nantais : "Il ne nous manque que ce deuxième but qui nous ferait du bien en match." En effet, cette saison le FCN a marqué plus d'un but dans seulement 20 % de ses matchs.