FC Nantes : le gardien Alban Lafont va prolonger son contrat jusqu'en 2027

La spectaculaire blessure d'Alban Lafont face à Toulouse , lors du premier match de la saison, avait mis un terme aux spéculations quant à l'avenir du portier du FC Nantes qui disposait pourtant d'un bon de sortie délivré par sa direction. Depuis, cette dernière s'est mis en tête de prolonger le contrat de son ancien capitaine qui arrivait à terme. Après plusieurs jours de négociations, la direction, l'entourage du joueur et Alban Lafont ont finalement trouvé un accord, ce vendredi avant la réception de l'OM.

ⓘ Publicité

Alban Lafont désormais lié au FC Nantes jusqu'en 2027

Prêté par la Fiorentina en 2019 avant d'être définitivement transféré deux ans plus tard contre un chèque de près de huit millions d'euros, ce qui en fait la troisième recrue la plus chère de l'histoire de la Maison jaune, Alban Lafont a accepté d'étendre son bail jusqu'en 2027, avec une revalorisation salariale à la clé. En attendant d'officialiser ce joli coup, le joueur, présent ce vendredi à la Beaujoire , poursuit sa convalescence et ne devrait pas retrouver la compétition avant la fin octobre .