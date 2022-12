FC Nantes : le jour où Claude Robin a rencontré Pelé au Brésil, "un moment marquant"

À son domicile, Olivier Robin conserve précieusement les archives d'un moment hors du commun vécu par son père, Claude. Récompensé du titre de "sportif le plus complet de l'année 1958" par la marque Gilette, le jeune défenseur vendéen se voit offrir un séjour de l'autre côté de l'Atlantique, au Brésil. Là-bas, Claude Robin, futur joueur du FC Nantes, y fera la rencontre de la légende brésilienne Pelé, décédée ce vendredi à 82 ans . "Ca a été un moment marquant", raconte aujourd'hui le fils du champion de France 1962 et 1966.

ⓘ Publicité

Une discussion improvisée dans le vestiaire de Santos avant un match

Claude Robin et Edson Arantes do Nascimento dit Pelé sont nés avec sept mois d'écart. Mais tandis que le premier s'apprête à s'engager avec le Stade de Reims, le second est déjà sur le toit du monde. L'été précédent, il vient de remporter la première de ses trois Coupes du Monde, à seulement 17 ans. "Quand il m'évoquait les souvenirs de ce voyage, c'était vraiment très très marquant pour lui, confie Olivier. Déjà, c'était un voyage de l'autre côté de l'Atlantique et on ne voyageait pas de la même façon à l'époque que maintenant. Puis, il était admiratif des exploits de Pelé relayés par les radios et les télévisions."

Ce voyage, Claude Robin, décédé en 2010, l'a raconté plusieurs fois à son fils. Une fierté. "C'était pour lui un honneur, assure-t-il. Il y avait des interprètes qui ont suivi mon père pendant ce voyage et avant le match de Santos que mon père était allé voir, ils ont pu échanger quelques mots dans le vestiaire. Il avait été présenté à Pelé, et vice versa.*" Plusieurs photos témoignent de ce moment si singulier avec un "homme très humble". "C'est une rencontre qui l'avait renforcé dans l'idée de ne rien lâcher", poursuit Olivier Robin. Le futur international français rentrera quelques jours plus tard en France avec des étoiles dans les yeux et un souvenir de la Coupe Jules Rimet, nom du premier trophée de la Coupe du Monde, avec laquelle il avait exceptionnellement eu le droit de se photographier.