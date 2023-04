FC Nantes : "Le match couperet qui nous attendait m'avait gâché le plaisir de la victoire en 20 secondes"

La ressemblance est presque troublante. Le FC Nantes de Raynald Denoueix n'a plus rien à voir avec celui d'Antoine Kombouaré, si ce n'est peut-être le contexte dans lequel le club octogénaire aborde sa dixième finale de Coupe de France, ce samedi soir au Stade de France face à Toulouse. A la frontière de la zone rouge avec des échéances décisives qui approchent, la Maison jaune avait elle aussi dû négocier un match capital en 2000, face au Havre, six jours après son passage dans l'enceinte dionysienne. "Je me disais que le fait d'être dans une compétition et de gagner, c'était très positif, confiait, l'année dernière, le successeur de Jean-Claude Suaudeau. Bien sûr, dans ma tête, ne pas descendre était crucial, mais de gagner l'était aussi car cela voulait dire que l'équipe était toujours compétitive, qu'il y avait ce qu'il fallait mentalement et c'était capital." Un discours plus que jamais d'actualité à Nantes.

ⓘ Publicité

"On avait réussi à switcher d’une compétition à une autre"

A Clairefontaine, où les Canaris avaient pris leurs quartiers afin de préparer ce rendez-vous, à l'abri de la folie médiatique qui avait accompagné l'accession des amateurs de Calais jusqu'en finale, Raynald Denoueix s'était attelé à instaurer une ambiance sereine. "Quand on est hyper tendu, l'ordinateur là-haut ne fonctionne pas bien et on ne prend pas forcément les bonnes décisions, image le technicien de 74 ans, souffrant. Une finale est un match tellement particulier. C'est comme un sprint. Sur un 100 mètres, pour aller très vite on dit souvent que les athlètes doivent être relâchés. Si, au contraire, ils se crispent, ça ne va pas fonctionner. En foot, c'est pareil."

Difficiles vainqueurs un an auparavant de Sedan, Charles Devineau et ses partenaires avaient cet avantage de ne pas découvrir l'atmosphère qui entoure une finale. "C'était particulier mais on avait réussi à switcher (sic) d'une compétition à l'autre, se remémore l'ancien milieu de terrain reconverti en entraîneur. On pensait à la performance collective du jour J et à la performance individuelle. On n'était pas en train de se dire qu'une semaine après, on allait jouer la survie du club. Non, on était concentré sur la compétition du moment, sur la finale, et sur le trophée qui est au bout." Match après match, selon l'adage consacré.

Les Canaris célèbrent, le 7 mai 2000 au Stade de France, leur troisième victoire en Coupe de France, la deuxième d'affilée. © Maxppp - Franck Dubray

Un trophée qui a de la saveur qu'une fois le maintien en poche

Suivi par 13.466.550 téléspectateurs, un record d'audience toujours d'actualité, les Jaunes étaient parvenus à ajouter une troisième Coupe de France à leur palmarès , en renversant de vaillants Artésiens grâce à un doublé tardif d'Antoine Sibierski. Un scénario fou auquel Denoueix s'était pourtant préparé. "Le football n'est pas un spectacle, c'est de la compétition et c'est complètement différent, balaye-t-il. Dans un spectacle, généralement c'est carré, c'est répété mille fois et si on assiste à trois représentations, on voit trois fois la même chose. Mais un match de foot, vous pouvez aller le voir trois fois, avec les mêmes équipes et les mêmes joueurs de chaque côté, et il y a des chances qu'à chaque fois le résultat soit différent, surtout dans un contexte où il y a beaucoup de tension."

Deux décennies plus tard, l'entraîneur retraité se souvient encore de son "plaisir gâché après le coup de sifflet final". "Le match couperet qui nous attendait m'avait gâché le plaisir de la victoire en 20 secondes", décrit-il. Ses joueurs avaient eux un peu plus savouré ce moment, perdant même au passage le chapeau du trophée lors de leur tour d'honneur . "On a eu un peu plus de temps que Raynald pour la savourer, on a festoyé ensemble, rembobine l'ex-défenseur Lyonnais. Mais c'est vrai qu'on s'était dit : on apprécie, ce soir et demain mais dès lundi, on est sur le match du Havre. On avait vraiment pu apprécier la victoire que la semaine d'après. Cette année, s'ils gagnent, ça sera pareil. Ils ne la savoureront qu'une fois qu'ils seront sûrs d'avoir les points pour le maintien." C'est tout le malheur que l'on souhaite à leurs successeurs, qui joueront eux aussi un match capital, à Brest, mercredi prochain.