FC Nantes : le match reporté suite à la découverte de 11 cas de Covid-19 au RC Lens

Les Canaris auront fait un aller-retour entre Nantes et le Pas-de-Calais pour rien. La rencontre qui devait se disputer ce dimanche après-midi au stade Bollaert de Lens, a été reportée à une date ultérieure suite à la découverte de plus d’une dizaine de cas positifs au sein de l’effectif artésien.

Initialement prévue à 13 heures, ce dimanche, la rencontre entre le RC Lens et le FC Nantes est reportée à cause du Covid-19 qui décime l'effectif artésien.

Les rumeurs étaient de plus en plus insistantes au fil des heures, ce samedi après-midi. Elles se sont confirmées en début de soirée. Suite à la contamination de plus de 11 joueurs et membres de l’effectif du RC Lens, la rencontre face au FC Nantes programmée ce dimanche à 13 heures est reportée à une date encore inconnue.

Une annulation possible à partir de 10 joueurs positifs

Le groupe nantais, amputé de cinq joueurs dont Fabio et Kalifa Coulibaly eux aussi contaminés, aura donc fait quelque 1.000 kilomètres en avion, pour rien. Et c’est à Lille, où ils avaient atterri quelques heures plus tôt, que les Jaune et Vert auront appris la décision de la Ligue qui semblait inéluctable.

Déjà fortement diminués avec les suspensions de Jonathan Gradit et Clément Michelin et les blessures d’Ignatus Ganago, Moussa Sylla et Seko Fofana auxquelles il faut ajouter la mise à l’isolement d’Adam Oudjani et Ferreira Da Costa touchés la semaine dernière par le Covid-19, le club artésien n’était plus en mesure de coucher 20 noms sur la feuille de match.

Hors, dès qu'un club déplore plus de 10 cas positifs dans son effectif, la rencontre est susceptible d'être reportée, selon le protocole mis en place par la Ligue de Football Professionnel, début septembre. "Après avis de la commission nationale Covid FFF constatant l'absence certaine de 11 joueurs sur la liste des 30 joueurs du RC Lens pour cause de tests PCR positifs, la commission des compétitions de la LFP décide de reporter le match", indique ce samedi soir la Ligue dans un communiqué. Sans préciser la date du report de la rencontre entre le RC Lens et le FC Nantes.