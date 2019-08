FC Nantes : quelle fin de mercato pour les Canaris ?

A sept jours de la fermeture du mercato estival, les discussions entre clubs vont s’accélérer et les rumeurs vont s'amplifier. Depuis l'ouverture du marché, le FC Nantes a déjà recruté 10 joueurs et les grandes manœuvres ne sont peut-être pas terminées d'ici le 2 septembre.

Nantes, France

Les Canaris vont devoir régler plusieurs dossiers chauds, d'ici le 2 septembre minuit et la fermeture du marché des transferts. A commencer par le cas Valentin Rongier. En parallèle, les dirigeants nantais étudient plusieurs pistes, certainement en attaque pour pallier une éventuelle blessure ou suspension de l'international malien, buteur le weekend dernier face à Amiens.

Thomas Basila restera à Nantes

Ces dernières heures, les Jaunes et Verts ont reçu une proposition de six millions d'euros d'un club saoudien qui souhaite s'attacher les services de Lucas Lima. Pour le moment, le FC Nantes se montre inflexible et se refuse à toute vente. Mais le club huit fois champion de France pourrait y réfléchir à deux fois si le club d'Ahli revoit son offre à la hausse. En revanche, il s'est montré ferme et définitif sur le cas du jeune Thomas Basila. Un temps courtisé par l'US Orléans, le défenseur central restera finalement à Nantes car Christian Gourcuff compte sur lui, cette saison.

Dans le même temps, le feuilleton de l'été se poursuit. Valentin Rongier - qui bénéficie d'un bon de sortie - désire rejoindre Marseille, mais les discussions traînent. La direction nantaise espère toujours une vingtaine de millions d'euros mais pour l'heure, l'OM "n'a pas d'argent", a répété André Villas-Boas. Jusqu'à quand ? Luiz Gustavo est sur le départ et sa vente - si elle se confirme - pourrait à la fois permettre au président marseillais de récupérer quelques millions d'euros et libérer une place au milieu de terrain.

Quid des arrivées ? A une semaine de la fin du marché des transferts, la cellule de recrutement continue de travailler. La piste Adrien Trebel est d'ailleurs toujours d'actualité mais pour le moment les dirigeants nantais ne se montrent pas enclin à payer les trois millions d'euros réclamés par le club belge d'Anderlecht. Quant à un éventuel renfort en attaque, aucun nom n'a encore filtré.