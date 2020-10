FC Nantes : nouveau casse-tête pour les Canaris face à une défense décimée

La charnière centrale composée de Nicolas Pallois et Andrei Girotto sera absente contre le Paris-Saint-Germain, ce dimanche. Le premier est suspendu alors que le second est positif au Covid-19.

"Après, on sera tranquille au moins." Joint au téléphone quelques minutes après l'officialisation du report de la rencontre entre le FC Nantes et le RC Lens, samedi soir, Christian Gourcuff tentait de positiver. Alors qu'il venait d'apprendre la positivité au coronavirus d'Andrei Girotto qui venait s'ajouter à celle de Fabio et à la suspension de son capitaine, Nicolas Pallois, le technicien breton se demandait bien comment il allait pouvoir composer une défense digne de ce nom face au Paris Saint-Germain.

Et s'il estime que son "groupe est plus homogène [...] et apte à compenser ponctuellement des absences", la liste des candidats à un poste de titulaire n'est pas bien grande.

"Cette saison, on a un groupe que j'estime plus homogène"

Il y a comme une impression de retour dans le passé, sur les bords de l'Erdre. Au début de l'année, les Jaune et Vert, handicapés par les absences de Nicolas Pallois (pubalgie), Andrei Girotto (cuisse), Fabio (rupture du tendon rotulien) ou encore Molla Wagué (élongation) et Dennis Appiah (contracture), avaient vécu "un moment difficile", de l’aveu même de Christian Gourcuff. Doux euphémisme pour une équipe qui avait glissé du pied du podium de Ligue 1 à la 12e place au matin de la 25e journée du championnat.

On a un groupe justement qui permet de compenser en tout cas ponctuellement des absences.

"Cette saison, on a un groupe que j'estime plus homogène, confie l'entraîneur de 65 ans. On est plus aptes à compenser les absences. Le recrutement de Jean-Charles Castelletto avait pour but de se solidifier dans le secteur défensif. L'arrivée de Sébastien Corchia aussi nous emmène un aspect qualitatif mais aussi quantitatif. Il ne s'agit pas d'avoir 30 joueurs mais on a un groupe justement qui permet de compenser en tout cas ponctuellement des absences." Les mots de Christian Gourcuff vont donc être mis à l'épreuve du terrain face au leader de la Ligue 1, ce samedi soir, lors de la neuvième journée de la saison.

Un poste à pourvoir en défense centrale

Déjà remplaçant face à son ancienne équipe et auteur d'une prestation encourageante, Jean-Charles Castelletto devrait enchaîner une seconde titularisation d'affilée, une première pour l'ex-Brestois depuis son arrivée sur les bords de l'Erdre. L'autre recrue estivale, Sébastien Corchia, devrait elle aussi être maintenue dans son couloir gauche et Charles Traoré devrait retrouver le sien, à l'opposé, après avoir passé quatre rencontres sur le banc. Il reste donc une place à prendre en défense centrale et le jeune international Espoirs en Équipe de France Thomas Basila est un candidat sérieux au poste.

Régulièrement présent dans le groupe des Canaris, l'Orléanais de 21 ans n'a été titularisé qu'une fois à son poste de prédilection depuis l'arrivée de Christian Gourcuff au FC Nantes, contre le Stade Brestois. Convaincant pour ses débuts contre l'Olympique Lyonnais, en avril 2019, le joueur formé à la Jonelière n'a depuis été que très peu utilisé par l’entraîneur des octuples champions de France. Quand il l'a été, c'était principalement à gauche, la saison passée, pour jouer les pompiers de service.

Face aux Parisiens, le coach des Canaris devra aussi régler un autre problème, celui des remplaçants. L'occasion, peut-être, de revoir Wesley Moustache, titulaire la saison passée contre Dijon, et Anthony Walongwa sur le banc, 11 mois après.