Nantes, France

Miguel Cardoso a passé une heure aux côtés du président Waldemar Kita ce lundi. L'entraîneur portugais s'est présenté à la presse. Préparateur physique de formation, il n'a eu qu'une seule expérience d'entraîneur : à Rio Ave au Portugal. Avant ça, il avait été entraîneur adjoint.

J'ai une identité forte, je veux une équipe qui ait une identité forte

C'est ainsi que le nouveau coach a commencé à expliquer ce qu'il attendait de ses joueurs. Qu'ils se battent, qu'ils aient la possession du ballon, et qu'ils soient réguliers. "On ne gagnera pas tous les matchs, mais on va être réguliers dans notre comportement."

📽️ Les premiers pas de Miguel Cardoso au FC Nantes ! 👀



Le nouvel entraîneur du FC Nantes a découvert ce vendredi les installations du Club, avant la reprise prévue lundi ! ⚽️ pic.twitter.com/OvSUXJeSfN — FC Nantes (@FCNantes) June 24, 2018

Le regard tourné vers la formation

C'était une demande cruciale du président, Waldemar Kita : que le nouvel entraîneur fasse monter des jeunes joueurs en équipe première.

Waldemar Kita explique son choix d'entraîneur : "Notre centre de formation est parmi les meilleurs. Mais on l'a oublié, et je n'ai pas envie que les futurs joueurs partent. Quand on lui a proposé de voir le responsable du centre de formation il a dit oui.

Miguel Cardoso aura du temps. Le président veut le laisser construire son groupe. Quitte à fermer les yeux sur une première saison moyenne. "On fait tout ça pour que ça marche. Maintenant si ça demande une année de plus parce qu'il a besoin de plus de temps, oui, pourquoi pas." Ils n'ont pas donné d'objectif pour le classement final.

Dans le foot, parfois, un point c'est trois places de différence dans un classement.

"C'est pas très important de fixer aujourd'hui une place au classement, minimise le portugais. Mais c'est clair que pour nous c'est important d'être le plus haut possible"

Miguel Cardoso a signé un contrat de deux ans avec le FC Nantes © Radio France - Louis de Bergevin

Le nouvel entraîneur a rencontré ses joueurs ce lundi matin. Parmi eux, deux pourraient partir "si on a une grosse offre" reconnait Waldemar Kita, qui a précisé qu'il y aurait quatre ou cinq arrivées. Le budget du FC Nantes pour cette année sera de 62 millions d'euros.