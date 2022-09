Ligue Europa - FC Nantes : le périple jaune des supporters en Azerbaïdjan

Toute une génération de supporters du FC Nantes s'apprête à découvrir la joie des déplacements extranationaux, ce jeudi, alors que les Canaris défient Qarabag en Azerbaïdjan. "La Coupe d'Europe, il faut vivre ça au moins une fois dans sa vie", lance Arnaud. Et quand on aime, on ne compte pas.

L'horloge de l'aéroport de Nantes affiche 6h30. À l'extérieur, le soleil tarde à se lever et les odeurs de kérozène prennent le nez des quelques voyageurs qui défilent, valise en main. À l'intérieur, à côté du panneau indiquant les départs, une dizaine de supporters se retrouvent. Ils s'apprêtent à entamer un périple de 12 heures pour les uns, plus de 24 heures pour les autres, qui va les emmener à Lyon, Istanbul et enfin Bakou, ce jeudi soir, pour aller encourager le FC Nantes qui dispute son deuxième match de phase de groupe de Ligue Europa contre Qarabag. "C'est inédit", souffle Arthur, 26 ans qui fait partie de la génération bercée par les épopées continentales du siècle dernier et du début des années 2000. À l'époque, il était trop jeune. Désormais, à son tour de découvrir la magie des déplacements européens. "D'autant que ça n'arrivera pas tous les ans", embraye Arnaud.

Une centaine de supporters nantais présents à Bakou

"J'ai la nouvelle bâche dans le sac", promet Arnaud au président d'Activ Nantes Support, Thierry Tissot. Les déplacements, ce jeune supporter ne les compte plus. "J'en ai fait beaucoup", sourit-il. Mais jusqu'à présent, il s'était contenté des parcages de Ligue 1 et de Ligue 2. Là, il s'apprête à découvrir le stade Républicain Tofiq-Behramov et ses quelque 30.000 places. En quelque sorte, un voyage en terre inconnue "même si j'ai regardé sur Google le stade", précise Arnaud, avant d'aller prendre un café. "C'est un truc à faire, confie cet adhérent d'Activ, 28 ans au compteur. Moi, je n'ai pas connu l'Europe avant donc j'en profite au maximum, il faut au moins faire ça une fois dans sa vie."

Dès qu'on a gagné la Coupe de France, j'ai fait l'effort et j'ai anticipé. Pour nous, c'est inédit.

Ils seront une centaine, ce jeudi soir, à donner de la voix, dans le stade de la capitale azerbaïdjanaise, épargnée par le conflit qui a rejailli ces derniers jours entre Bakou et l'Arménie limitrophe. Dans ce contexte, il a d'ailleurs été rappelé aux supporters qu'agiter un drapeau du Haut Qarabag en tribune était strictement illégal. Mais il n'a pas été jugé utile de reporter la rencontre. Elle se disputera donc avec, sur la pelouse comme en parcage, des Nantais qui découvriront la joie des rencontres européennes. À près de 6.000 kilomètres de la Beaujoire. "J'aime bien voyager en plus, ça tombe bien", rigole Arthur.

"J'avais anticipé en épargnant"

Parmi les supporters globetrotters rencontrés, Bakou représentera le premier arrêt de leur tournée européenne. "Dès qu'on a gagné la Coupe de France, j'ai fait l'effort et j'ai anticipé, détaille Arthur. Pour nous, c'est inédit, il ne faut pas le louper sinon on va le regretter, d'autant qu'on sait très bien que ça n'arrivera pas tous les ans. Peu importe la destination. Là, c'est l'occasion d'aller en Azerbaïdjan, je ne pense pas y retourner dans le futur." D'autant que Bakou, c'est une histoire de gros sous. "C'est un budget, concède d'ailleurs volontiers Arnaud. J'ai dû aller chercher dans mes économies."

Le plus compliqué était de s'arranger au boulot, poser des jours et trouver des gens pour te remplacer.

Entre le visa, les billets d'avion, l'hôtel et la place dans le parcage, les supporters ont investi entre 700 et 800 euros dans ce voyage. Sur leurs fonds propres, le FC Nantes ne les a pas aidés. Après tout, ça ne faisait que 18 ans que les Canaris attendaient ça. "Moi, j'avais anticipé en épargnant dès le début du mois de mai, explique Pierre, la trentaine. Le plus compliqué était de s'arranger au boulot, poser des jours et trouver des gens pour te remplacer. Le problème est que le timing était court pour Bakou dans le sens où c'était tirage au sort le 26 août et match le 15 septembre. Il faut gérer quoi." Et comme d'habitude, cela a été minutieusement préparé. La suite ? "Je me laisse porter et puis on verra bien", glisse Arthur. Avec le secret espoir d'ajouter au moins une destination supplémentaire à leur carnet de voyage déjà bien garni.