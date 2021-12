FC Nantes : le ras-le-bol des groupes de supporters qui vont boycotter le déplacement à Saint-Etienne

Dans un communiqué co-signé par 11 associations, ce mardi soir, les supporters du FC Nantes annoncent boycotter le dernier déplacement de l'année, à Saint-Etienne. Ils dénoncent notamment des mesures préfectorales liberticides et une absence totale de dialogue avec les autorités stéphanoises.

"La préfecture de la Loire s'est enfermée depuis de trop nombreuses années dans une logique répressive absurde appliquant bêtement ses mesures de façon mécanique sans esquisser la moindre réflexion", peut-on notamment lire dans un communiqué co-signé, ce mardi soir, par 11 associations de supporters des Canaris. Le ton est donné. À huit jours du "classique" entre le FC Nantes et l'AS Saint-Étienne, les supporters ont annoncé leur boycott de cet ultime déplacement de l'année civile.

"Une tentative de dialogue qui n'a trouvé absolument aucun interlocuteur"

Après s'être vu imposer une réduction drastique de son contingent de place au Parc des Princes, les groupes de supporters des Jaunes doivent à nouveau composer avec des contraintes imposées par des préfectures. En l'occurence, celle de la Loire où "voilà huit ans maintenant que les supporters nantais ne peuvent pas se rendre, dans des conditions normales et acceptables, au stade Geoffroy-Guichard", rappellent les aficionados des Canaris. Pour ce match de la 19e journée de Ligue 1, programmé un mercredi soir, seuls 200 Nantais sont, pour l'heure, autorisés à remonter la Loire.

Selon les groupes de supporters dont la Brigade Loire ou encore Allez Nantes Canaris et Activ Nantes Supports, la préfecture ligérienne imposerait "l'escorte obligatoire pour l'ensemble des supporters nantais et donc l'usage de transports collectifs [...] Cette mesure exclut, de facto, tous les supporters individuels." Dans cette longue lettre ouverte, les associations dénoncent par ailleurs "une tentative de dialogue qui n'a trouvé absolument aucun interlocuteur du côté de la préfecture de la Loire". Face à ce constat, et en l'état, elles ont donc décidé de n'organiser aucun déplacement.