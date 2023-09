FC Nantes : le regain de forme de Moses Simon, vu par son entraîneur et ses coéquipiers

Dix mois sans faire de saltos arrières en guise de célébration de but, ça commençait à faire long. Alors Moses Simon n'a pris aucun risque, ce dimanche, après avoir inscrit un lob qu'il qualifie lui-même de "fantastique" . L'ailier nigérian de 28 ans a levé la tête, fier, soulagé, délivré peut-être aussi et a regardé tout le public du stade Gabriel-Montpied de Clermont-Ferrand, les mains sur les hanches. "J'ai vu le gardien avancé et j'ai tiré, se remémore le joueur qui arrive dans sa dernière année de contrat avec le FC Nantes. Pour moi, c'est une très belle chose."

La fin d'une disette de 25 rencontres, souvent traversées telle une ombre, méconnaissable par rapport à sa première saison en jaune et vert. "J'essaie d'être le meilleur possible à chaque saison, confie le numéro 27, qui s'exprime pour la première fois depuis plusieurs mois. Parfois, on ne prend pas le bon chemin et parfois c'est le cas." Sur les pentes du Puy-de-Dôme, Moses Simon semble avoir retrouvé ses ailes. Un retour au premier plan, qui reste bien évidemment à confirmer, mais qui est mérité des dires de son entraîneur et ses coéquipiers. Extraits.

Sa mauvaise passe est derrière lui pour Pedro Chrivella

"La saison passée, il a eu des moments plus ou moins difficiles, c’est à l’image de beaucoup de joueur, c'est humain. Je l'ai vu avec la tête basse et il avait perdu confiance. Mais ce n'était pas le seul. Je suis moi aussi différent de l’année dernière, j’ai haussé mon niveau, ça fait partie du foot, de la vie. Mais on est très content de le revoir comme ça. C’est super pour nous, je suis très content de le voir à ce niveau. C’est un mec qui fait des différences, qui nous fait monter avec la balle, qui nous fait souffler. J’ai l’impression qu’on ne peut pas l’arrêter. J’espère qu’il va continuer comme ça parce que lorsqu’il est bien, lorsqu’il est à ce niveau-là, il est très difficile à arrêter."

La saison passée, l'ailier du FC Nantes Moses Simon a inscrit cinq buts en championnat. © AFP - Sébastien Salom-Gomis

Quentin Merlin ébloui par le but du Nigérian

"Je ne pensais pas qu’il allait la mettre en une touche. Quand je vois le rebond, je me dis : elle ne va pas être dedans. Et puis oui. C'est très bien pour lui, ça lui apporte beaucoup de confiance. Cela récompense son implication à l’entrainement, dans le groupe. Il était un peu en difficulté l’année dernière, et là, il reprend de la confiance. Maintenant, il faut savoir se servir de lui pour jouer les uns contre les uns, les défenseurs ont peur de lui-même et c’est un atout important pour nous.

Descamps était convaincu que Simon allait retrouver son niveau

"Il a énormément de jambes en ce moment, cela nous fait énormément de bien. Il nous fait gagner beaucoup de terrain, dans l’impact il est présent. Aujourd’hui, il marque un super but, sur une superbe intuition et on est très content de l’avoir avec nous. C’est un super joueur, on le sait. L’année dernière, il était un peu moins bien mais cette année, on le retrouve, on est hyper content. Ça prouve qu'il n'avait pas perdu ses qualités et qu'il se sent bien. Je trouve qu'on a un groupe qui vit encore mieux que les années précédentes."

"Il est plus serein et plus confiant", assure Marcus Coco

"Ce qui fait que ce n’est pas le même homme, c’est la confiance. Un footballeur en a besoin. Les vacances lui ont fait du bien. Il est revenu avec de nouvelles intentions, les idées claires. En ce moment, il a de la réussite mais le coup de rein, il l’a toujours eu. L’année dernière, il avait un peu d’hésitation, un peu de doutes car l’équipe n’avait pas de résultat. Là, il est plus serein, plus confiant. Il est sûr de ses gestes et c’est ça qui fait que ça marche pour lui aujourd’hui. Et puis on joue peut-être aussi dans un système qui lui convient un peu plus, on le trouve un peu plus libre. Il arrive avec plus de vitesse, il est plus souvent face au jeu."

Pierre Aristouy salue "un grand pro et un super mec"

"Ce que l'on voit aujourd’hui, c’est le vrai Moses. C’est un athlète de haut niveau. Il a de l’égo et il a dû se rendre compte que l’année dernière il avait passé une saison en demi-teinte. Mais en ce moment, il est bien, en forme, décisif cet après-midi. J'ai la sensation qu’il arrive à l’âge de la maturité, ce qui fait qu’il a encore plus de maîtrise dans ce qu’il entreprend. Son but, c’est une inspiration, mais c'est aussi le signe qu’il a beaucoup de maîtrise. C’est un grand pro, un super mec à vivre. Je suis super content pour lui.