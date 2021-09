FC Nantes : le retour de la Brigade Loire dans les tribunes après deux mois "d'observation"

Leur absence n'était pas passée inaperçue. L'ambiance au stade de la Beaujoire avait baissé d'un ton depuis leur absence. Après une "période d'observation", liée à la mise en place du pass sanitaire dans les stades, qui aura duré près de deux mois, la Brigade Loire a annoncé, ce jeudi en fin de journée dans un communiqué, son retour dans les stades de Ligue 1, dès ce dimanche au stade Auguste Delaune où se déplacera le FC Nantes.

Un retour malgré le conflit qui oppose les supporters à la direction du club

"Depuis bientôt deux mois, nous avons pu constater, aussi bien à la Beaujoire que dans les autres stades du championnat qu'aucun geste barrière n'est appliqué [...] et cela n'entraîne aucune conséquence aussi bien pour les dites tribunes que pour les supporters concernés, détaille le principal groupe de supporters des Canaris. Que, sauf exception, aucune jauge n'est mise en place pour limiter les flux de supporters et que le contrôle du pass sanitaire n'est pas assorti d'un contrôle systématique des identités."

Plus d'un an après avoir déserté la tribune Loire, en raison de la crise sanitaire, les Ultras nantais vont donc regagner les travées de la Beaujoire et des autres enceintes où se déplaceront les Canaris. L'ambiance s'en ressentira, la défiance envers l'actuelle présidence également.