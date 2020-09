FC Nantes : le spectre d'une équipe décimée dans une Principauté qui ne réussit pas aux Canaris

Privé de six joueurs dont trois titulaires, le FC Nantes se déplace, ce dimanche après-midi, à Monaco où il n'a plus gagné depuis plus de dix ans. "C'est embêtant", n'hésite pas à dire un Christian Gourcuff qui ne veut surtout pas voir son équipe revivre les mêmes déboires qu'en début d'année.

Ceux nés après le 10 janvier 2009 n'ont jamais connu une victoire nantaise en Principauté en Ligue 1. Ce soir là, Mamadou Bagayoko et Aurélien Capoue avaient permis aux Canaris de faire tomber l'AS Monaco de Stéphane Ruffier et Camel Meriem qui avait terminé dans le ventre mou du championnat. "On est capables d'aller les titiller, n'hésite pas à déclarer Abdoulaye Touré, qui devrait retrouver une place de titulaire. Si on joue avec nos qualités et qu'on y va avec nos armes, on peut remporter ce match." Un optimisme qui tranche avec l'état des troupes nantaises. Sur le rocher, le FC Nantes devra composer sans six joueurs parmi lesquels trois étaient titulaires lors de la victoire contre Nîmes.

Éviter le cauchemar vécu par les Canaris en début d'année

"C'est embêtant", a lâché Christian Gourcuff en énumérant les joueurs dont il sera privé, ce dimanche après-midi. Entre les suspendus (Imran Louza et Fabio) et les blessés (Anthony Limbombe, Marcus Coco, Charly Jan et Kalifa Coulibaly), le technicien breton va être contraint de remanier son 11 de départ au stade Louis II. Face à ce constat, le retour du milieu de terrain Abdoulaye Touré, guéri du coronavirus, tombe à pic. Il devrait retrouver la place qui était la sienne avant l'arrivée de Pedro Chirivella sur les bords de l'Erdre. Dennis Appiah devrait lui, logiquement, suppléer Fabio dans le couloir droit et la vitesse de Kader Bamba devrait suffire à convaincre son entraîneur de le mettre sur le terrain dès le coup d'envoi.

On n'a peut-être pas assez pris en compte les absences. Christian Gourcuff

"Au début de la poule retour, on a eu des absences qu'il faut prendre en compte, détaille le technicien breton qui pourrait voir son contrat prolongé par le président Waldemar Kita. On perd Marcus Coco et si ça n'avait pas été le cas, je pense que ça aurait été une autre saison, on perd également Fabio. Ensuite, nous avons été en déficit derrière et ça a été plus difficile [...] On n'a peut-être pas suffisamment pris en compte ces absences parce-qu'on a besoin de complémentarité dans un effectif."

Une politique aux antipodes de celle monégasque

Vito Mannone, Kevin Volland, Axel Disasi et tous les autres. Pas moins de 27 joueurs sont arrivés sur le Rocher ou revenus d'un prêt, cet été. Pour l'heure, ils sont 23 à avoir fait le trajet dans l'autre sens, à la recherche de temps de jeu en prêt, notamment. Ces dernières années, le centre d'entrainement de La Turbie est devenu ce qui peut s’assimiler à un hall de gare, deux fois par saison. Sur les bords de l'Erdre, les mouvements ont été divisés par deux en l'espace d'un an. "Il n'y pas de modifications majeures dans l'effectif, consent d'ailleurs volontiers Christian Gourcuff qui apprécie s'appuyer sur un groupe restreint. Ce sont des retouches."

Le mercato jusque-là réalisé par la Maison Jaune vient étayer les propos de l'ancien Merlu. L'ex Red, Pedro Chrivella, est venu densifier le milieu de terrain et Jean-Charles Castelletto apporter une solution supplémentaire en défense en cas d'absence d'un des deux indéboulonnables en charnière centrale, Nicolas Pallois et Andrei Girotto. "Il n'y aura pas de modification en profondeur de l'effectif, je pense, dans le sens des départs comme des arrivées, répète le successeur de Coach Vahid. Je fonctionne avec les joueurs que j'ai. Mais il faut évidemment se border pour faire face aux éventuelles absences."

Abdoulaye Touré, partira ou partira pas ?

Toujours très évasif quand il s'agit de parler de mercato, Christian Gourcuff confirme que son groupe présentera un visage légèrement différent au 6 octobre au matin, lendemain de la clôture de la période des transferts. Le feuilleton annuel de l'attaquant capable d'atteindre la barre des 10 buts n'en est pas encore à son épilogue. Autres dossiers sur le feu pour la direction nantaise, la quête d'une doublure à Charles Traoré, sur le côté gauche et le cas ô combien épineux d'Abdoulaye Touré.

"Je ne sais pas si je serai là le 6 [octobre]", a répondu, tout sourire, le numéro 19 de la Maison Jaune lorsqu'il a été interrogé sur son avenir proche. Seule certitude, pour le moment, le capitaine nantais qui a cédé son brassard à Nicolas Pallois lors des deux premiers matchs de la saison est bel et bien du voyage à Monaco. Et il ne sera pas de trop pour venir à bout d'une équipe qui n'a perdu que 7 matchs sur les 47 joués dans l'élite sur ses terres face aux Canaris.