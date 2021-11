FC Nantes : le succès face au PSG la saison passée, "pas la plus belle performance mais le plus bel exploit"

Dix-neuf ans que le FC Nantes n'avait plus fait tomber le club de la capitale dans son antre du Parc des Princes. Ce 14 mars 2021, les protégés d'Antoine Kombouaré, relégables au coup d'envoi de ce match de clôture de cette 29e journée de Ligue 1, débarquent sur la pelouse des triples champions de France en titre les jambes tremblotantes. "Le moral était au plus bas, très clairement", se souvient Julien Soyer, présent pour Ouest France. Avant que l'impensable ne se produise. Dans un stade vide. Huit mois après ce match "hors du temps", les rares journalistes nantais présents n'ont rien oublié de cette folle soirée.

"Autour de moi, tout le monde est incrédule"

Malgré la signature d'Antoine Kombouaré, en remplacement de l'éphémère Raymond Domenech, la tempête grondait encore fort au dessus des Jaunes. L'étonnant succès contre Angers, obtenu un mois plus tôt, était le seul dans la besace des Canaris sur leurs 20 dernières sorties. A contrario, le PSG et sa pléiade de stars jouaient des coudes dans la course au titre. "C'est le moment où Kombouaré tente un coup avec une défense à trois, rembobine Maxime Le Lay de Presse Océan. Malgré tout, tu te dis que ça ne va pas tenir. En plus, Nantes prend un but juste avant la mi-temps sur un coup du sort. À ce moment-là, tu te dis que c'est fini."

On se demandait ce qu'il était en train de se passer parce que, clairement, la cote d'une victoire de Nantes était à 2000.

Un œil sur le match, un autre sur leur écran d'ordinateur, les journalistes de presse écrite tapotent à la vitesse de l'éclair. Chaque minute est comptée, l'heure limite pour envoyer les articles aux rédactions étant fixée, quasiment, au coup de sifflet final. Les Jaune et Vert eux aussi accélèrent sur la pelouse. Étincelant ce soir-là, Randal Kolo Muani remet les deux équipes à égalité. Avant qu'il ne livre sur un plateau le second à Moses Simon. "Autour de moi, tout le monde est incrédule, lâche Matthieu Bellee de Nantes Sport. C'était incroyable." "Moi, je ne vois que la fin de l'action étant donné que je suis en train d'écrire, embraye Julien Soyer. Il me faut le ralenti pour la voir en entier." Assis à côté, Maxime Le Lay doit lui aussi revoir l'ensemble de son article. "Je me disais en même temps : c'est incroyable ce que je vis. Et putain, il faut que je recommence tout en sachant que je dois livrer mon article au coup de sifflet final."

"C'est un peu David contre Goliath revisité à la sauce nantaise"

Le Paris Saint-Germain est en train de trébucher. De vivre une énorme déconvenue. Pourtant, aucune bronca dans le stade. Quelques bras levés, des sourires mais pas d'euphorie chez les visiteurs. Le stade est vide. "Tout reste plutôt bien équilibré, organisé, confirme Julien Soyer, suiveur assidu de l'actualité des Jaunes depuis sept ans pour le quotidien. Et je pense que ce contexte là, pour le coup, a quand même servi Nantes une fois qu'il a mené." "Il n'empêche, Julien et moi sommes comme des fous en tribune", sourit Maxime Le Lay. Et le FC Nantes tient. Jusqu'au bout, malgré un temps additionnel interminable.

Nantes n'avait, à mon sens jamais vraiment réalisé d'exploit et là, il l'a fait.

"Même dans les plus beaux rêves des Nantais, je pense pas que jamais on aurait pu penser à ça, souffle la plume de Nantes Sport, qui n'élude pas le fait que la sortie d'Angel Di Maria, victime d'un cambriolage à son domicile, ait pu avoir des conséquences sur la seconde période. On se demandait ce qu'il était en train de se passer parce que clairement, la cote d'une victoire de Nantes était à 2000." "C'est un peu David contre Goliath revisité à la sauce nantaise", tente le journaliste de Presse Océan. Un succès qui a définitivement lancé la bande à Kombouaré vers le maintien, a admis Andrei Girotto, ce jeudi.

En tribune de presse, dans la salle de conférence où joueurs et entraîneurs se succèdent, un air de K.O se dégage. "Ce n'est pas la plus belle performance, loin de là. Mais c'est quand même le plus bel exploit de l'histoire du FC Nantes, analyse avec du recul Julien Soyer en prenant en compte les dynamiques des deux équipes et l'écart de niveau. Ca semble curieux parce que Nantes a fait des parcours fabuleux en Ligue des Champions et en championnat. Il a gagné 8 championnats et 3 coupes de France. Mais si on regarde, en 1996 quand ils se qualifient en demi-finale de la Ligue des Champions, ils battent le Spartak Moscou mais ils n'ont pas de match référence comme Bordeaux a pu l'avoir contre le Milan AC ou l'OM. Pour moi, c'est le seul exploit majuscule, celui que Nantes cherchait l'année. En 1982/1983, quand les Canaris dominent largement la France, ils perdent en finale de la Coupe de France contre le PSG. Ils ne font pas le doublé. Nantes n'avait, à mon sens, jamais vraiment réalisé ça et là, ils l'ont fait."