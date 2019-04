FC Nantes : le top 10 dans le viseur après un troisième succès de rang

On a failli assister à une nouvelle "remontada", ce dimanche après-midi, à la Beaujoire. Les Canaris, qui avaient fait le plus dur en marquant à trois reprises, ont ensuite encaissé deux buts amiénois. Plus de peur que de mal pour le FC Nantes qui enchaîne un troisième succès consécutif.

Nantes, France

L'ennui, l'euphorie puis, soudain, la crainte d'une énième "remontada". Devant un peu plus de 19.000 supporters, ce dimanche après-midi à la Beaujoire, les Nantais ont enchaîné un troisième succès de rang en Ligue 1. S'ils se sont faits peur en fin de match, les Nantais ont assuré l'essentiel avec cette victoire (3-2) face à Amiens. Sauf cataclysme d'ici la fin de la saison, ils ont définitivement assuré leur maintien dans l'élite et peuvent désormais rêver d'accrocher la première partie de tableau.

L'hommage de toute la Beaujoire à la 9è minute pour rendre hommage à Emiliano Sala, décédé il y a 3 mois. #FCNASC#FBsportpic.twitter.com/uwUC9inYxN — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) April 21, 2019

La sieste avant la révolte

Les Canaris ont mis 45 minutes à digérer leur festin pascal. Brouillons, ils sont retombés dans leurs travers avec des passes mal assurées et un milieu de terrain invisible en première période. "On dormait sur le terrain, avoue le milieu de terrain, Valentin Rongier. Sans trouver d'excuse, ce sont les premières grosses chaleurs et les organismes ne sont pas habitués à ça. Les jambes sont molles et on a eu du mal à se mettre dans le rythme de la rencontre."

La seconde période, en revanche, a débuté sur un tout autre rythme. Revenus sur la pelouse, après un discours - on imagine - musclé de Vahid Halilhodžić, les Nantais se sont métamorphosés. La doublette en attaque composée de Kalifa Coulibaly et de Majeed Waris a encore fait des merveilles. Après un service XXL de l'attaquant de poche prêté par le FC Porto, l'international malien hérite d'un ballon à l'entrée de la surface de réparation. Un crochet et un intérieur du pied gauche plus tard, les Canaris prenaient le match en main (1-0 à la 49è).

Les Amiénois n'ont pas eu le temps de réagir que déjà le score s'alourdissait (2-0 à la 55è), grâce à l'inévitable Kalifa Coulibaly, qui porte désormais son total à six buts en Ligue 1. "Tout seul je ne peux rien faire, tempère le numéro 7 nantais. [Si je marque des buts] c'est grâce au groupe qui vit bien." En neuf minutes, les coéquipiers de Valentin Rongier, buteur ce dimanche-après midi, ont fait plier la formation picarde (3-0 à la 59è). Oui, mais voilà, cette équipe se complique souvent la vie.

Le top 10 en ligne de mire

L'ombre des matches face à Nîmes (2-4) et Lille (2-3) a ensuite plané sur la Beaujoire. Alors qu'une partie de la Brigade Loire avait choisi de déserter la tribune après une bagarre avec les stadiers au sujet d'une banderole, les joueurs de Christophe Pélissier réagissaient grâce à un bijou du Colombien, Juan Otero (3-1 à la 62è). Les nerfs des Nantais ont ensuite été mis à rude épreuve à cause d'une nouvelle réduction du score, sur coup de pied arrêté (3-2 à la 77è). "Nous sommes des spécialistes de ces situations, regrette Vahid Halilhodžić, l’entraîneur du FC Nantes. Il faut m'expliquer pourquoi. Je ne sais pas si c'est psychologique mais vraisemblablement les matches de Nîmes et de Lille trottent dans la tête des joueurs."

La fête dans le vestiaire avec le double buteur Kalifa Coulibaly 🔥 pic.twitter.com/mDLB6ljp46 — FC Nantes (@FCNantes) April 21, 2019

Cette fois, les Canaris ont tenu. Après avoir enchaîné quatre matches sans victoire, ils ont empoché neuf points en l'espace de dix jours. "A chaque fois on manquait le coche pour voir plus haut, analyse le portier Maxime Dupé. Avec cette troisième victoire consécutive, on peut espérer mieux. On peut désormais voir plus haut pour égayer cette fin de saison." Le FC Nantes, qui fêtait son 76è anniversaire, ce dimanche, continue de grappiller des places au classement. Il est désormais 13è à 4 points de la première partie de tableau.

Après avoir fait tomber Lyon et Paris à domicile, les coéquipiers de Diego Carlos - qui fêtait son 100è match en Ligue 1 - comptent sur leur forme du moment pour aller titiller Marseille, dimanche prochain à 21 heures. "Si on peut faire un petit exploit à Marseille, ça serait bien", lance Maximé Dupé. En cas de victoire, cumulée à une défaite rennaise, les Canaris doubleraient leur ennemi de toujours le weekend prochain. Le sprint final est définitivement lancé.