FC Nantes : Lee Yong-Jae et les Canaris, une histoire d'amour à distance

Le sourire du "Kotminam", le surnom que lui avait donné la presse sud-coréenne et que l'on pourrait traduire par "beau gosse" avait marqué le dernier déplacement du FC Nantes à Auxerre. C'était il y a un peu plus de dix ans, en Ligue 2, et Lee Yong-Jae inscrivait à la fois le dernier but des Jaunes en terre icaunaise et son ultime réalisation avec les Canaris. À l'occasion du retour des hommes d'Antoine Kombouaré à l'Abbé-Deschamps, ce dimanche, France Bleu Loire Océan a retrouvé la trace de l'avant-centre.

Et inutile de vous dire que cela ne s'est pas fait sans peine. Après plusieurs dizaines de messages Instagram, Twitter, mails et appels à des agents, joueurs et journalistes sud-coréens, et un décalage horaire qui n'a pas facilité cette entreprise, un proche du joueur a joué les entremetteurs. Mais près d'une heure d'entretien plus tard, traduit en anglais par un tiers au téléphone, nous avions oublié toutes les galères précédentes tant cela valait le coup.

La joie de Lee Yong-Jae, auteur du deuxième et dernier but nantais à Auxerre, en novembre 2012. © Maxppp - Florian Salesse

"Le FC Nantes est le club le plus incroyable dans lequel j’ai joué"

Actuellement blessé au genou, Lee Yong-Jae s'est contenté d'assister à la large victoire de son équipe des Jeonnam Dragons en tribune, ce samedi matin, en deuxième division coréenne. Le jeune trentenaire a ensuite avalé un repas et a décroché son téléphone, à l'heure bien évidemment. Parler de son passage à Nantes, cela lui faisait plaisir et ça s'est rapidement ressenti. "La Ligue 2 était impressionnante, c’est là où j’ai le plus de souvenirs, débute celui qui paraphe son premier contrat professionnel sur les bords de l'Erdre. Le FC Nantes est le club le plus incroyable dans lequel j’ai eu l’occasion de jouer en tant que professionnel."

Parti de Watford où il ne pouvait pas jouer en raison des rigueurs administratives anglaises, l'homme était à peine majeur à l'époque lorsqu'il débarque à la Jonelière. "J’ai toujours été surpris qu’ils veuillent de moi dans un club de cette dimension", confie l'ex-international sud-coréen. Malgré la barrière de la langue, son amitié avec Papi Djilobodji puis avec Loïc Nego va s'avérer primordiale pour l'intégration de Yong-Jae, arrivé et logé seul près de La Beaujoire. "Les plus beaux souvenirs que j'ai, c’est avec les autres camarades de l’équipe, avoue-t-il. J'étais un jeune joueur asiatique, je ne connaissais rien au style de jeu en Europe et ils m'ont beaucoup aidé."

En trois ans à Nantes, Lee Yong-Jae a disputé 50 matches toutes compétitions confondues. © Maxppp - Franck Dubray

Des regrets malgré la montée

Moins utilisé par Michel Der Zakarian que par les trois techniciens précédents qu'il a connus, l'enfant de Cheonan, au sud de Séoul, va vivre la montée de son équipe depuis le banc. "Mais c’était très important pour moi de vivre un événement d’une telle taille dans un club", raconte-t-il. Avec les images de l'envahissement du terrain toujours bien scellées dans sa mémoire. La fin de l'aventure en Jaune pour Yong-Jae. "Le FC Nantes avait besoin de renforts pour la Ligue 1 et ils ont décidé de ne pas me conserver, retrace l'homme désormais père de famille. J'ai eu quelques regrets quand je suis parti. Mais lorsqu'on y repense, je me dis que c'était une décision nécessaire."

Libre de tout contrat, le joueur, doté d'une sacrée pointe de vitesse et d'un volume de jeu impressionnant, se dégote un club où il retrouve une place de titulaire, le Red Star, quitte à redescendre d'un étage. Un choix guidé par la perspective de disputer les Jeux Asiatiques avec sa sélection. Il y parviendra et il remportera même l'épreuve. "C'est ce qui m'a permis d'éviter le service militaire", sourit-il. Son adversaire en finale ? Le meilleur ennemi de la nation, le voisin nord-coréen qu'il avait affronté quelques années plus tôt lors d'un match amical en Vendée. "Je m'en souviens très bien, glisse le joueur passé par le Japon. C'était un match qui m'a marqué." À l'image de ses trois années passées au FC Nantes. "Je suis tellement heureux d'avoir été un membre de ce club", déclare Lee Yong-Jae, dont il regarde encore, dès qu'il le peut, les matches à la télévision de la bande à Andrei Girotto. Un ancien coéquipier qu'il admire et qu'il n'a jamais oublié comme le FC Nantes.