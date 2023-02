FC Nantes : Lens en Coupe de France, "c'est notre match, il ne faut pas le louper" selon Kombouaré

L'aventure européenne terminée, après l'élimination de jeudi face à la Juventus Turin , le FC Nantes sait que sa fin de saison aura plus de saveur s'il prolonge son parcours en Coupe de France. En championnat, c'est le maintien que vise le club. Les Canaris jouent les quarts de finale de la Coupe de France, ce mercredi 1er mars face à Lens. Coup d'envoi 18 h 15 à la Beaujoire, l'antre nantaise.

Mais ce sera sans supporter aussi bien pour Nantes que Lens : un match à huis-clos ayant été décidé après des fumigènes lors de la finale du 7 mai 2022 , finale remportée face à Nice. Faute de public, pas de retransmission sur France Télévisions, un diffuseur gratuit. Comme tous les matches du FC Nantes, France Bleu Loire Océan vous fera vivre cette rencontre en intégralité.

À la veille de la rencontre, l'entraîneur nantais Antoine Kombouaré s'est exprimé sur ce match à enjeu et ce contexte particulier.

Le huis-clos : "quelle connerie"

"J'ai du mal à comprendre. Ils auraient dû nous sanctionner le jour où on est au Stade de France. C'est un moment particulier. Ça faisait plus de vingt ans que les supporters n'avaient pas retrouvé le Stade de France, la Coupe de France. Ça va, quoi ! Après, peut-être qu'ils ont pensé qu'au tirage au sort, dans les premiers tours, on jouerait à la Beaujoire et la sanction serait moins grave, car si tu joues un 32e de finale à huis-clos, il n'y a pas de souci. Sauf que voilà, on a fait que des matches à l'extérieur. Quelle connerie quoi. Il y a que deux équipes de Ligue 1 qui se rencontrent, c'est Nantes et Lens. Deux clubs populaires, deux clubs où on fait guichet fermé chaque fois... On a tout essayé, ça n'a pas marché. On respecte la décision, on n'est pas d'accord. Surtout maintenant place au jeu, place au match."

Ce quart de finale et la suite de la saison

"C'est le match le plus important de la saison que l'on a à jouer. Tu fais ce qu'il faut, tu passes et tu es à un match du Stade de France, car, après, tu joues les demi-finales. Sinon, tu ne joues plus que le maintien, même si c'est bien engagé, je pense (ndlr : le FC Nantes est 13e avec 7 points d'avance sur le premier relégable); c'est une fin de saison terne, qui nous attend. L'année dernière, on ne pensait pas la gagner la Coupe, on y est arrivé. Aujourd'hui, on n'y pense pas encore, mais c'est vrai que, si en quart de finale, tu fais ce qu'il faut pour passer le tour d'après, après, tu commences à avoir des étoiles plein la tête. Même si Lens est plus fort que toi (ndlr : actuels 4e de Ligue 1), va finir devant toi en fin de saison, sur un match, tu peux les battre. Tu as une revanche à prendre sur cette équipe de Lens, car en championnat, on s'est vautrés il y a quelques jours. On s'est pris 3-1 là-bas. Donc, il y a plein de moyens pour motiver les joueurs. C'est notre match, celui-ci faut pas le louper."

Andy Delort

Andy Delort, dernière recrue du club, n'a pas encore marqué depuis son arrivée fin janvier. Il a été sifflé par certains supporters nantais, dimanche, face à Rennes.

"Pour moi, Andy, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un sujet. Aujourd'hui, si on ne marque pas, c'est tout le monde, il n'y a pas qu'Andy qui doit marquer des buts. Je me tue à demander à mes défenseurs centraux de marquer, à mes milieux de terrain de marquer, d'autres attaquants aussi, ce n'est pas le seul. Aujourd'hui, quand on perd, on perd ensemble et quand on gagne, on gagne ensemble. Je n'ai aucun souci dans la mesure où j'ai une totale confiance ; les copains aussi, les coéquipiers ont confiance en Andy. Ce n'est qu'une question de temps. Laissons-le tranquille. Gagnons les matches, même quand il ne marque pas, c'est bien aussi."

Point sur l'infirmerie

Quentin Merlin et Charles Traoré restent forfaits. Ce mardi après-midi, il y avait des incertitudes concernant cinq joueurs : Pallois, Blas, Mohammed, Guessand et Coco. Absents lundi de l'entraînement en raison de petits pépins physiques ou maladie, ils étaient cependant présents ce mardi à la Jonelière. Dans la soirée, le club nantais fait savoir que sur ces cinq joueurs, seul Pallois manquera à l'appel.