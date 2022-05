FC Nantes : les abonnés de la tribune Loire déplacés en "Jules Verne" pour le match contre Rennes

Intraitable la commission de discipline de la FFF ! Le gendarme du foot confirme en appel la fermeture de la tribune Loire pour les deux derniers matchs de la saison. Une sanction qui fait suite à l'usage de fumigènes et l'envahissement du terrain le soir de la demi-finale de la coupe de France contre Monaco.

Toutefois, la direction du FC Nantes a décidé de contourner cette sanction et d'accueillir les supporters de la tribune Loire dans la tribune Jules Verne mercredi soir pour le match contre Rennes. Il faut dire que cette soirée s'annonce festive pour les supporters nantais : d'abord parce qu'il s'agit d'un derby face au voisin d'Ille et Vilaine et ensuite parce que cette rencontre sera aussi l'occasion de présenter la coupe de France.

Conséquence : Les billets ponctuels achetés en tribune Jules Verne seront annulés et intégralement remboursés. Les modalités pour le match FC Nantes - AS Saint-Etienne du 21 mai prochain seront communiquées ultérieurement.

Dans un communiqué le club "regrette cette situation indépendante de sa volonté, et remercie ses supporters pour leur compréhension".