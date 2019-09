FC Nantes : les belles promesses de la dernière recrue Moses Simon

Buteur lors de son premier match face à Amiens et passeur décisif, samedi soir face à Montpellier, Moses Simon fait des débuts remarqués avec le maillot du FC Nantes. Sur son côté gauche, l'international nigérian a fait étal de toutes ses qualités. Et il semble déjà avoir séduit Christian Gourcuff.

Nantes, France

Il ne dépoussiérera pas la performance de José Touré qui avait réussi l'exploit de marquer à chacun de ses deux premiers matchs avec le FC Nantes, en 1979. Mais quand même. Sorti du banc à la 73è minute, samedi dernier, Moses Simon n'a mis que 12 minutes pour inscrire le but de la délivrance face à Amiens. Une semaine plus tard, l'international nigérian s'est mué en passeur décisif pour Abdoulaye Touré. Des statistiques quasi-parfaites qui viennent récompenser un match des plus séduisants, ce samedi 31 août à la Beaujoire.

"Il fait planer le danger sur les défenses adverses"

Avec Abdoulaye Touré, il a été le Canari le plus intéressant de la partie. La prestation du joueur prêté par Levante (Espagne) aurait même pu être récompensée d'un second but en autant de rencontres. Mais Pedro Mendes en a décidé autrement d'un tacle rageur pour détourner la reprise de volée du joueur de 24 ans (1-0 à la 85è). Percutant, volontaire et plutôt juste dans l'utilisation du ballon, le néo-Nantais a été un poison permanent pour la défense héraultaise et pour Arnaud Souquet qui a régulièrement eu du mal à contenir les percées du Super Eagle. "Moses est un joueur qui fait planer le danger sur les défenses adversaires", analyse d'ailleurs Christian Gourcuff, satisfait de la prestation des siens, ce samedi soir.

Et Moses Simon n'a certainement pas encore montré toute l'étendue de son talent. "Il n'est pas encore à 100%, rappelait d'ailleurs le technicien breton après la victoire des Jaunes et Verts à Amiens. Mais ce qu'il a fait était très intéressant." Et force est de constater qu'il fait déjà des différences. Et il a marqué des points auprès de son entraîneur depuis son arrivée, il y a seulement 15 jours, sur les bords de l'Erdre. Christian Gourcuff l'apprécie particulièrement et pourrait décider de l'installer durablement dans son équipe titulaire.

Une option d'achat de 5 millions d'euros

Régulièrement appelé avec le Nigéria, troisième de la dernière Coupe d'Afrique des Nations (CAN), Moses Simon "est un renfort de choix pour le FC Nantes", considère l'ancien entraîneur de la Maison Jaune, Gernot Rohr. L'actuel sélectionneur des Super Eagles décrit l'ailier passé par La Gantoise (Belgique) et Trencin (République Tchèque) comme étant explosif, discipliné et très à l'aise pour éliminer ses adversaires en un contre un.

Revanchard après une saison en demi-teinte en Ligue A (1 but en 19 matchs), le natif de Jos, prêté avec une option d'achat évaluée à cinq millions d'euros, est en train se mettre les fidèles de la Beaujoire dans la poche. Sa vitesse lui permet de débloquer des situations et d'apporter du danger dans les surfaces de réparation adverses. Ses coups de reins pourraient s'avérer précieux face à des défenses regroupées où les espaces ne sont pas légion comme contre Montpellier. Et lorsque Kader Bamba - qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2022 - arrivera à reproduire ce qu'il a fait contre Marseille, les ailes des Canaris auront fière allure.