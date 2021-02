FC Nantes : les Canaris à la recherche du déclic contre Saint-Étienne

La série du FC Nantes paraît interminable. Depuis le 8 novembre, les Canaris (17es) n'ont pas gagné le moindre match en championnat. "Je le vis mal", concède Dennis Appiah. Alors comment mettre fin à cette série noire ? Comment stopper l'hémorragie ? Le défenseur latéral a sa petite idée, lui qui a déjà connu ce type de situation par le passé.

"Lors de la saison 2014/2015 avec Caen, on était 20e à la trêve hivernale à huit points du premier non relégable, tout le monde nous voyait descendre, se souvient Dennis Appiah. Au final, on a terminé 12e" La clé ? "Se battre, faire plus d'efforts et ne pas lâcher pour gagner des matchs et enchaîner les victoires. Avec Caen, on avait battu Paris et Lyon, on avait une confiance folle."

"Une victoire peut relancer la machine"

Caen avait eu son déclic : une victoire 4-1 contre Reims avant d'enchaîner six matchs sans défaite. Nantes attend le sien. "Une victoire peut relancer la machine", assure Dennis Appiah. Pour l'entraîneur Raymond Domenech, il faut que ses joueurs osent davantage pour obtenir cette victoire tant attendue. "Prendre plus de risques", résume-t-il.

Treize matchs sans victoire dont cinq depuis l'arrivée de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Mais Raymond Domenech ne semble pas affolé par la situation sportive. Il voit des motifs d'espoir dans son collectif : "Contre Monaco, il y avait des bonnes séquences, on était solide, on leur a posé des problèmes. Même à 10, on a prouvé qu'en mettant plus d'énergie on pouvait faire des bonnes choses."

Le stade Geoffroy Guichard semble l'enceinte idéale pour que les Canaris prennent un nouvel envol ce soir à 21 heures. Les Verts n'ont gagné que deux de leurs dix-neuf derniers matchs.