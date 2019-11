FC Nantes : les Canaris accueilleront Strasbourg en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue

Les jeunes Imran Louza (à droite) et Elie Youan (à gauche) ont chacun marqué un but, le 31 octobre dernier, lors de la victoire (8-0) du FC Nantes face au Paris FC en Coupe de la Ligue.

Le FC Nantes hérite d'un club de Ligue 1, en Coupe de la Ligue. Le tirage au sort des huitièmes de finale, réalisé ce mardi soir, a désigné le futur adversaire des Canaris dans la compétition. Et après avoir facilement battu le Paris FC (8-0), lors du tour précédant, les coéquipiers d'Abdoulaye Touré devront disposer du RC Strasbourg Alsace s'ils veulent se hisser parmi les huit dernières équipes de cette 26è et dernière épreuve.

Le match des Canaris programmé le 17 ou le 18 décembre

Après avoir écrasé les joueurs du Paris FC, le 31 octobre dernier, et signé la plus large victoire dans l'histoire de la compétition, le FC Nantes accueillera donc le tenant du titre, Strasbourg, au stade de la Beaujoire, le mardi 17 ou le mercredi 18 décembre prochain. La saison passée, les Canaris s'étaient inclinés au même stade de la compétition, battus par le Stade de Rennes (2-1).

Le jour de la reprise de l'entrainement, le 27 juin dernier, le directeur général délégué du club, Franck Kita, avait fixé comme objectif à ses joueurs de faire "un top 10" en Ligue 1 et "quelque chose en Coupe". Et pour les Jaunes et Verts, il s'agit de leur dernière opportunité pour inscrire leur nom au palmarès de la compétition qui disparaitra à l'issue de cette édition, dont la finale sera jouée le 4 avril prochain, au Stade de France.