FC Nantes : les Canaris s'en sont remis à leur capitaine pour faire plier Montpellier

Nantes, France

Poussifs en première période, les Nantais s'en sont remis à leur capitaine, Abdoulaye Touré, pour s'imposer, ce samedi soir, face à Montpellier (1-0). D'une majestueuse frappe plein axe, le milieu de terrain a permis aux Canaris de glaner leur premier succès de la saison, à domicile. Un succès logique, tant les visiteurs se sont montrés innofensifs, à l'exception d'une frappe d'Andy Delort, bien détournée par Alban Lafont.

Le FC Nantes confirme son bon début de saison

Les 18.980 spectateurs savaient à quoi s'attendre. Un match cadenassé par la défense à cinq héraultaise. Et le plan de Michel Der Zakarian s'est déroulé presque sans accroc, pendant quasiment toute la rencontre. Les Montpellierains ont empêché les Canaris de développer leur jeu. Les visiteurs ont tout de même subis plusieurs occasions franches. Andrei Girotto a été le premier à solliciter Geronimo Rulli. Abdoulaye Touré a lui aussi tenté sa chance en première mi-temps. Sans succès.

Si les cinq premières minutes du second acte ont été animées par les hommes de Christian Gourcuff, le match est ensuite tombé dans un faux rythme, parfois à la limite de l'ennui. Sur son côté gauche, Moses Simon aura beaucoup tenté et a marqué des points auprès de son entraîneur. A l'opposé, Kader Bamba s'est montré quant à lui beaucoup plus (trop) discret pour sa deuxième titularisation de sa carrière.

Finalement, tout s'est joué dans le money-time de cette rencontre. Il aura fallu attendre les premières rotations et la première entrée en jeu de Cristian Benavente pour que les Nantais accentuent leur pressing. Jusqu'à cette merveille d'Abdoulaye Touré (1-0 à la 84è). Dans la foulée, les pensionnaires de la Beaujoire ont multiplié les occasions sur la cage héraultaise, sans parvenir à faire le break. Avec sept points obtenus en quatre matchs, les Nantais sont provisoirement cinquièmes de Ligue 1. Place maintenant à la trêve internationale et surtout à la dernière ligne droite du mercato et à la fin du feuilleton Valentin Rongier, présent en tribune, et qui souhaite rejoindre le sud de la France.