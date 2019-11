FC Nantes : les canaris battus par Saint-Étienne (3-2), quatrième défaite d'affilée

Nantes, France

Dommage. La rencontre avait si bien commencé ce dimanche pour les canaris à la Beaujoire, dans un stade à guichets fermés. Malheureusement, la défense a par la suite été trop friable et Saint-Étienne en a largement profité.

Quatre buts en une mi-temps

La première mi-temps a été très prolifique. C'est Ludovic Blas qui ouvre le score pour le FC Nantes à la 14è, et par la même occasion ouvre son compteur en ligue 1. Les Stéphanois reviennent rapidement au score grâce à Miguel Trauco (22è).

Dans la foulée Imran Louza redonne l'avantage aux canaris (26è). Avantage qui ne sera que de courte durée puisque huit minutes plus tard, Denis Bouanga permet aux Verts d'égaliser 2-2.

Manque de réussite

Les canaris comptabilisent au total six tirs cadrés. Ils ont souvent été dangereux, à l'image de Nicolas Pallois et sa tête qui vient s'écraser sur le bas de la transversale de Stéphane Ruffier en milieu de seconde période. C'est finalement le Stéphanois Denis Bouanga qui s'offrira un doublé (67è), pour propulser son équipe vers la victoire et sur le podium de la ligue 1 (3è).

Après cinq journées consécutives passées sur le podium, les canaris rentrent dans le rang : ils chutent à la 8è place.