FC Nantes : les Canaris corrigent Nyon pour leur premier match de préparation

Les Jaune et Vert n'avaient plus joué une rencontre de football depuis plus de quatre mois. Et pour leur premier match amical ce samedi 18 juillet, ils ont corrigé l'équipe suisse de Nyon (D3) six buts à zéro.

Le défenseur Andrei Girotto a inscrit un doublé (15', 43'). Les quatre autres buteurs du FC Nantes sont Marcus Coco (7'), Randal Kolo Muani (57'), Samuel Moutoussamy (62') et Renaud Emond (69').