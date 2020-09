FC Nantes : les Canaris croqués très logiquement par des Dogues supérieurs

La mine des Nantais au coup de sifflet final était aussi triste que le ciel nordiste, ce vendredi soir. Malgré une prestation cohérente, les coéquipiers d’Imran Louza – de retour dans le onze de départ après avoir purgé ses deux matchs de suspension – n’ont pas réussi à vaincre le signe indien face à Lille (2-0), une équipe contre laquelle ils n’ont remporté qu’un seul de leurs 24 derniers matchs.

Des Canaris trop timides en première mi-temps

Mis en difficulté en début de rencontre face à Monaco et Saint-Etienne, Christian Gourcuff avait prévenu ses joueurs pour ne pas revivre le même scénario "agaçant" au stade Pierre Mauroy. Et ça a payé. Si les Dogues ont, logiquement, pris le jeu à leur compte et monopolisé le ballon, ils ne se sont que très rarement montrés dangereux. Car, à l’exception d’une frappe tendue de Burak Yilmaz qui a eu le mérite de chauffer les gants d’Alban Lafont (0-0 à la 9è), Lille a balbutié son football. Et Nantes n’en a pas profité.

"Notre première mi-temps a été trop timide, analyse le technicien nantais. Je regrette qu’on n’ait pas pris le ballon comme on l’a fait en seconde mi-temps. Il faut faire plus évidemment pour asseoir une certaine domination dans le jeu, il faut faire mieux." C’est aussi le sentiment de Marcus Coco, de retour sur cette pelouse un an après sa grave blessure. "On a manqué un peu de tranchant dans les trente derniers mètres", avoue l'ancien Guingampais.

"C’est un peu inquiétant"

Finalement, Nantes a cédé sur un but contre-son-camp de son capitaine, Nicolas Pallois, consécutif à un mauvais dégagement de la défense, juste avant la pause (1-0 à la 43è). "Le second but est anecdotique", balaye Christian Gourcuff. Mais il aurait pu ne pas l’être, si les Canaris avaient concrétisé leurs opportunités. "C’est un peu inquiétant car notre match est cohérent", lâche l’ancien Merlu.

Le FC Nantes n'a gagné qu'un seul de ses sept derniers déplacements, en Ligue 1.

"Il y avait mieux à faire, complète Marcus Coco qui a avoué avoir été "un peu anxieux" quand il est entré sur la pelouse. Juste avant le deuxième but, on a une grosse occasion et avec un peu plus de réussite, on aurait pu revenir au score." Pour le moment, les Jaune et Vert en manquent cruellement. Surtout à l’extérieur. Et c’est peu rassurant avant un nouveau déplacement, samedi prochain, sur la pelouse de l’OGC Nice.