FC Nantes : les Canaris discutent avec le latéral droit Sébastien Corchia

Formé au Mans FC et passé par Sochaux, Lille, le Séville FC ou encore le Benfica Lisbonne, club avec lequel il a été sacré champion du Portugal en 2019, Sébastien Corchia est en discussions, ce lundi, avec les dirigeants du FC Nantes. Libre de tout contrat après la résiliation du contrat qui le liait au club espagnol, l'ex-international français - une sélection - pourrait venir densifier un secteur très peu fourni chez les Jaune et Vert, celui de latéral.

Un latéral droit qui peut aussi dépanner à gauche

Comme révélé par Téléfoot et confirmé par France Bleu Loire Océan, les représentants de Sébastien Corchia sont entrés en négociations avec la direction nantaise. Elles devraient s'intensifier dans les prochaines heures pour ce latéral droit qui a déjà dépanné à gauche pendant sa carrière et qui avait déjà été approché, il y a quelques saisons, par la Maison jaune. "Tous les entraîneurs sont dans le même cas que moi et espèrent de bons joueurs qui apportent quelque chose au groupe, expliquait, ce samedi soir Christian Gourcuff à l'issue de la défaite de ses joueurs face à l'OGC Nice. Des fins de mercato d'été, j'en ai connu et quelques fois des surprenantes. Les choses sont devenues très complexes dans la constitution des effectifs et les choses se font souvent à la dernière minute."

Les Canaris, toujours en quête d'un attaquant, pourraient également accélérer dans la journée alors que des portes de sorties sont toujours à l'étude pour plusieurs joueurs de l'effectif dont Samuel Moutoussamy, Kalifa Coulibaly ou encore Abdoulaye Touré qui avait, à plusieurs reprises exprimé ses envies d'ailleurs, ces dernières saisons.