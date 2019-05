FC Nantes : Les Canaris enchaînent un septième match sans défaite à Montpellier

Montpellier, France

La belle série du FC Nantes se poursuit. Les Canaris enchaînent une septième rencontre sans défaite, grâce à leur match nul (1-1), ce samedi soir, à la Mosson. Les Canaris ont longtemps subi dans cet avant-dernier rendez-vous de la saison. Le partage des points est logique. Seule ombre au tableau, les Nantais reculent d'une place (11è), au classement de Ligue 1.

Kalifa Coulibaly, encore et toujours lui

Devant 150 à 200 supporters canaris, les Nantais ont éteint les Héraultais, en première période. Les hommes de Michel Der Zakarian, déjà défaits à deux reprises cette saison par le FCN, ont eu le plus grand mal du monde à passer le milieu de terrain.

Une fois encore, Abdoulaye Touré et Valentin Rongier ont régné dans l'entre-jeu, au contraire de Majeed Waris et Kalifa Coulibaly très peu sollicités. En pleine confiance et auteur de 4 buts sur ses 6 derniers matchs, il n'a fallu qu'une occasion à l'international malien pour trouver la faille. Le numéro 7 nantais a profité de la passivité de la défense orange et bleue pour reprendre un ballon détourné quelques secondes plus tôt par Benjamin Lecomte (1-0 à la 25è).

A la mi-temps, les coéquipiers de Fabio étaient devant et ont anéanti les derniers espoirs européens de Montpellier. Jamais inquiétants, les joueurs du MHSC n'ont pas cadré une frappe.

Le FC Nantes sort du top 10

Certainement recadrés dans les vestiaires, les Montpellierains ont attaqué la seconde période pied au plancher. Ils ont multiplié les assauts sur la cage de Maxime Dupé, sans toutefois se montrer très dangereux.

Les Canaris viennent remercier les 150-200 supporters nantais qui ont fait le déplacement à Montpellier ! 👏👏💪 #MHSCFCN#FBSportpic.twitter.com/Lpc7Bn4nB1 — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) May 18, 2019

Asphyxiés et privés de ballon, les Canaris ont finalement cédé sur coup de pied arrêté. La tentative de Florent Mollet, à l'entrée de la surface de réparation nantaise, contrée par le haut du crâne de Nicolas Pallois n'a laissé aucune chance à Maxime Dupé (1-1 à la 76è).

Malgré quelques tentatives dans le "money-time", les hommes de Michel Der Zakarian n'ont pas réussi à faire plier le verrou nantais. Le "score nul est logique", analyse Valentin Rongier. Le capitaine n'a pas tord, mais ce résultat permet aux Rennais de chiper la 10è place à leur meilleur ennemi.