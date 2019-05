FC Nantes : les Canaris terminent la saison sur une fausse note

Nantes

L'occasion était trop belle pour les Canaris. Devant plus de 30.000 personnes, les Nantais avaient la possibilité de finir la saison dans le top 10 - en cas de faux pas du Stade Rennais face au LOSC. Dans un match terne et très pauvre en occasions, les joueurs de Vahid Halilhodžić s'inclinent finalement 1 à 0 et reculent à la 12è place.

Entre 1.000 et 1.500 personnes défilent jusqu'à la Beaujoire contre le président Waldemar Kita. #FCNRCSApic.twitter.com/Qn1zOORytr — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) May 24, 2019

Une première mi-temps insipide

"Cette saison a été très éprouvante, confie le milieu de terrain du FC Nantes, Samuel Moutoussamy. Les vacances vont nous faire beaucoup de bien." Si les Canaris ont attaqué leur rencontre pied au plancher, ils sont progressivement tombés dans un faux rythme.

Les Strasbourgeois se sont eux contentés de défendre, en tentant d'exploiter la vitesse d'Adrien Thomasson et de Lébo Mothiba. Et les statistiques à la mi-temps sont criantes, à peine 1 tir pour les Alsaciens. La jeunesse nantaise, Olliero, Louza, Walonga, n'a pas suffi pour percer le verrou strasbourgeois.

Les Canaris s'arrêtent à sept matchs sans défaite

Il n'aura donc fallu qu'une occasion aux joueurs de Thierry Laurey pour faire plier les Nantais. Sur une incursion de Lebo Mothiba, le meilleur joueur de la saison chez les Canaris, selon les supporters, Nicolas Pallois, touche l'attaquant dans la surface de réparation. "Je crois que je touche le ballon en premier, explique le défenseur central. Mais après je prends son pied d'appui."Le jeu continue pendant plusieurs minutes. Mais Karim Abed, l’arbitre de la rencontre, décide finalement de consulter le VAR et d'accorder un penalty aux visiteurs.

Dans la foulée, le Strasbourgeois se fait justice et prend à contre-pied Alexandre Olliero (1-0 à la 59è). "C'est frustrant", lance le gardien titularisé pour la première fois. Malgré plusieurs centres et deux occasions franches signées Kalifa Coulibaly, les Canaris ne reviendront jamais au score et ne parviendront donc pas à signer un huitième match sans défaite. La victoire de Rennes dans le même temps les fait reculer à la 12è place. "Cette défaite a gâché la fête et cette fin de saison", regrette Abdoulaye Touré.