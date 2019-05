FC Nantes : les Canaris inarrêtables dans la dernière ligne droite

Par Florian Cazzola, France Bleu Loire Océan

Les semaines se suivent et se ressemblent pour les Nantais. Faciles vainqueurs (3-0) d'une faible équipe dijonnaise, les Canaris enchaînent un cinquième succès de rang et reviennent à grandes enjambées sur Strasbourg, 10è. Énième satisfaction, Maxime Dupé n'a encaissé aucun but.