Ce samedi soir, les Canaris n'ont pas réussi à égaler la performance de leurs illustres aînés, qui avaient battu le Stade Brestois (3-1) en 1985. Mais l'important est aileurs. Grâce à ce match nul (1-1), le FC Nantes repart de l'avant et met fin à quatre revers d'affilée en championnat.

FC Nantes : les Canaris mettent fin à leur série de quatre défaites et rentrent de Brest avec un point

Grâce au quatrième but de la saison de Kalifa Coulibaly, le FC Nantes ramène un point de son déplacement sur la pelouse du Stade Brestois.

Brest, France

Pour cette première confrontation dans l'élite depuis 1991, Nantais et Brestois se sont quittés dos à dos (1-1). Kalifa Coulibaly a montré la voie aux siens grâce à un but (heureux) en première mi-temps (1-0 à la 31è). Les joueurs d'Olivier Dall'Oglio ont eux attendu le retour des vestiaires pour revenir au score, grâce à un centre tir malicieux d'Irvin Cardona (1-1 à la 68è).

Une défense expérimentale qui a tenu le choc

"Chaque équipe a eu des occasions, c'est un nul qui est logique", lâche le portier brestois, Gautier Larsonneur, à peine sorti des vestiaires. Souvent timides, ces dernières semaines loin de leurs bases, les Nantais se sont cette fois procurés plusieurs opportunités. Et la deuxième moins bonne attaque à l'extérieur en 2019 (10 buts) a trouvé la faille grâce à son buteur maison, Kalifa Coulibaly. "J'ai un peu de chance sur le but, je reprends le ballon du bout des crampons", reconnait l'international malien. Ce dernier aurait pu améliorer ses statistiques à deux reprises pendant la rencontre, en vain.

Kalifa Coulibaly a inscrit son quatrième but de la saison grâce à Dennis Appiah.

Le score aurait également pu basculer en faveur des Finistériens dans le deuxième acte, tant ils ont dominé les débats. Mais la charnière centrale Thomas Basila - Molla Wagué a tenu bon, en l'absence du duo titulaire Girotto-Pallois, suspendu. "On avait à cœur de réagir après ces quatre défaites et de mettre de l'envie et de montrer un autre visage", confie le milieu de terrain, Imran Louza. Mission réussie pour les Canaris. "Mais il ne faut pas que ça soit le coup d'un match", tempère Christian Gourcuff. Aux coéquipiers d'Abdoulaye Touré de prouver, dimanche prochain, face à Toulouse que leur passe difficile est derrière eux.