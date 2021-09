FC Nantes : des Canaris maudits et qui ont tout essayé avant de craquer face à Nice

Ultra-dominateurs pendant 75 minutes, les Canaris ont multiplié les occasions sur le but de Nice, avant de complétement craquer en fin de match et d'encaisser deux buts (0-2). Le FC Nantes concède une troisième défaite d'affilée en Ligue 1 et replonge déjà dans le bas du classement.

Ils sont maudits. Il n'y a pas d'autre mot. 19 tirs, 9 cadrés et au final aucun but marqué. Ce n'est pas faute d'avoir essayé par l'intermédiaire Moses Simon, Randal Kolo Muani, Jean-Charles Castelletto, Samuel Moutoussamy ou encore Osman Bukari. Pour ne citer qu'eux. Concernés comme rarement, le FC Nantes a imposé son jeu face à l'OGC Nice, ce dimanche après-midi. Mais ça ne suffit pas pour retrouver le goût de la victoire (0-2).

Une barre, un pied, un petit filet et aucun but

La rencontre a eu du mal à s'emballer malgré les faibles encouragements des 14.597 supporters qui ont préféré la Beaujoire à la plage dans ce week-end estival. Et le Gym, version Christophe Galtier, n'a rien fait pour. Brouillons voire dépassés, les Aiglons ont multiplié les erreurs face à un Nantes qui a, peu à peu, pris conscience qu'il avait une chance à saisir. Pour sa deuxième titularisation consécutive, Osman Bukari s'est montré à son avantage. C'est d'ailleurs le joueur prêté par Anderlecht qui a déclenché les hostilités (0-0 à la 9e). Le début du festival de ratés.

C'est un peu un chemin de croix mais on est sur la bonne voie. On a le sentiment d'être solide, de bien jouer mais le haut-niveau, c'est l'efficacité.

Désordonnée, la défense niçoise n'a cessé de reculer. Mais les innombrables pertes du ballon n'ont profité ni à Moses Simon qui a trouvé le petit filet extérieur (0-0 à la 41e) ni à Randal Kolo Muani dont la frappe est venue fracasser la transversale de Walter Benitez, tout heureux de voir le ballon ne pas rentrer dans ses filets (0-0 à la 44e). Rageant. Et la suite l'a été encore plus, en témoigne cette tentative de Moses Simon, encore lui, sauvée miraculeusement sur sa ligne par Mario Lemina.

Gouiri et Dolberg, bourreaux des Canaris

"On a eu du mal à défendre face à cette belle équipe", a reconnu le capitaine des Aiglons, Dante, après coup. Sa satisfaction en conférence de presse contraste avec les mines abattues des Jaunes qui enchaînent un troisième revers de rang. Punis à deux reprises en cinq minutes par l'intermédiaire de Kasper Dolberg (0-1 à la 75e) et Amine Gouiri (0-2 à la 80e), sur les deux seules situations franches des Azuréens en seconde période, les Canaris accusent le coup.

"C'est rageant, a lâché Sébastien Corchia. J'ai le même sentiment qu'au sortir du match contre Lyon, mais il ne faut pas baisser les bras." "C'est un peu un chemin de croix mais on est sur la bonne voie, a analysé Antoine Kombouaré. On a le sentiment d'être solide, de bien jouer mais le haut niveau, c'est l'efficacité. On doit continuer à travailler, être hermétique. Mais j'aime le visage de mon équipe et je continue à me dire que, c'est de cette manière qu'on va réussir à enfin gagner." Le plus tôt sera le mieux pour un FC Nantes qui enchaîne un troisième revers de rang sans marquer le moindre but.