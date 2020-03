FC Nantes : les Canaris ont une revanche à prendre dans le derby des Pays de la Loire

Plus à l'aise loin de leurs bases qu'à la Beaujoire, ces dernières semaines, les Canaris effectuent le plus court déplacement de leur saison, ce samedi soir, Angers avec l'objectif de confirmer leur bonne santé loin de la Loire-Atlantique où ils n'ont perdu qu'à une seule reprise depuis le début de l'année. Pour les joueurs de Christian Gourcuff, c'est aussi l'occasion de se rattraper après leur revers concédé au match aller, juste avant la trêve de Noël.

"Il va falloir aller au combat"

"Je me souviens qu'ils nous avaient fait souffrir à l'aller, analyse l'entraineur des Jaunes et Verts qui pourra compter sur son attaquant belge, Renaud Emond, ce samedi. Ils avaient pris l'ascendant sur nous en seconde mi-temps. Cela avait d'ailleurs marqué le début de notre série de contre-performances", complète un Christian Gourcuff lucide. Depuis ce dernier derby lâché à domicile, le FC Nantes n'a empoché que deux petits succès en huit rencontres de championnat.

Le FC Nantes reste sur deux défaites d'affilée contre le SCO d'Angers, une première en Ligue 1 dans son histoire.

Pour se refaire une petite santé et reprendre leur marche en avant, les Canaris peuvent toujours se dire que la pelouse de Raymond Kopa leur réussit plutôt bien ces dernières saisons, si l'on excepte le dernier derby dans le Maine-et-Loire. "Mais attention à cette équipe qui a progressé dans le jeu cette saison", prévient le technicien breton de 64 ans. "Angers, c'est fort, physiquement et très difficile à bouger, ajoute pour sa part Ludovic Blas, avare de mots en conférence de presse. Il va falloir qu'on soit prêt dans les duels et aller au combat. C'est un derby et on veut le gagner, tout simplement."

Remonter dans la première moitié du classement

Absents du top 10 depuis la 22ème journée de Ligue 1, les coéquipiers d'Alban Lafont pourraient, en cas de succès cumulé aux contre-performances de leurs concurrents retrouver la première partie du classement. De là à y rester jusqu'à l'épilogue de cet exercice comme espéré par Franck Kita, le directeur général délégué du club, en début de saison ? "Pourquoi pas, répond Charles Traoré. On a les qualités pour, on l'a montré sur des matchs, après il ne faut pas se poser de question."

Pour atteindre leurs objectifs, les Jaunes et Verts devront en tout cas montrer un visage bien plus séduisant que face à Lille, la semaine passée (0-1). Et un succès face au SCO d'Angers permettrait à la maison Jaune "de se rassurer" dixit Gourcuff et par la même occasion de laver l'affront du match aller, où Nantes s'était incliné à domicile en Ligue 1 dans le derby des Pays de la Loire pour la première fois depuis 52 ans.