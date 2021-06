FC Nantes : les Canaris participeront à un tournoi en hommage à Emiliano Sala cet été

Les Jaune et Vert seront à Orléans cet été, du 16 au 18 juillet, pour participer à un tournoi en hommage à Emiliano Sala. L'Argentin est tragiquement décédé le 21 janvier 2019, dans le crash de l'avion qui le transportait à Cardiff, club qu'il devait rejoindre après avoir joué trois saisons avec le FC Nantes. À trois semaines de la reprise du championnat, les Canaris disputeront deux rencontres au stade de La Source, où seront également présents le Stade Malherbe de Caen, les Chamois Niortais ainsi que les Girondins de Bordeaux.

L'objectif : pérenniser le tournoi

L’événement est organisé par deux anciens joueurs d'Orléans : Thomas Renault, proche d'Emiliano Sala à l'époque orléanaise et Cédric Cambon, footballeur professionnel passé par Montpellier et Évian Thonon Gaillard. La première rencontre se déroulera le 16 juillet entre Niort et Bordeaux. Le lendemain, les Canaris défieront le Caen de Stéphane Moulin. En clôture du week-end, le dimanche 18 juillet, deux rencontres seront organisées l'une après l'autre : la finale entre les vainqueurs des deux matchs et un duel pour la troisième place.

Ce challenge a pour but d'aider une association locale et de participer à la création d'un stade en Argentine au nom d'Emiliano Sala.

"J'ai fait le choix sportif d'avoir deux clubs de Ligue 1 et deux clubs de Ligue 2 et c'est pour ça qu'il n'y a pas Orléans, cette année, détaille Thomas Renault. Mon souhait était d'avoir un plateau avec Bordeaux et Nantes pour donner du sens à ce tournoi qui, je le souhaite, perdurera dans le temps. À terme, on espère qu'Orléans et Cardiff participent au tournoi, même s'il n'a pas joué dans ce dernier."

Des fonds pour créer un stade en Argentine à son nom

Les organisateurs du tournoi, qui dévoileront officiellement la création de ce tournoi le 15 juin, ne savent pas pour le moment si du public pourra être présent en raison des contraintes sanitaires. Mais ils souhaitent que ce challenge caritatif se pérennise chaque année "pour aider une association locale et participer à la création d'un stade en Argentine au nom d'Emiliano Sala", complète l'ancien gardien de l'USO, en froid avec son club de toujours.

"À 15 jours de la reprise du championnat, les clubs [Bordeaux et Nantes] m'ont fait comprendre et m'ont dit très clairement que ce serait compliqué pour eux d'accepter de jouer contre des clubs qui n'évoluent ni en Ligue 1, ni en Ligue 2", se justifie le co-organisateur du tournoi qui remettra une coupe au premier club vainqueur, le 18 juillet prochain. Les créateurs de ce tournoi espèrent, à terme, que toutes les formations dans lesquelles l'ex-attaquant est passé, disputent ce challenge avec un roulement d'une édition sur l'autre.