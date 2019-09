FC Nantes : les Canaris réalisent la passe de trois grâce à une défense impériale

Après Amiens et Montpellier, le FC Nantes a réussi a percer le verrou rémois, ce dimanche après-midi, à la Beaujoire (1-0). Si les Canaris s'en sont remis à leur attaquant, Kalifa Coulibaly, ils peuvent surtout remercier leur défense. Andrei Girotto et Fabio ont notamment été énormes.

Nantes, France

C'est du jamais vu depuis la saison 2003/2004. Au coup de sifflet final, ce dimanche après-midi - et en attendant les autres rencontres de la 5è journée de Ligue - le FC Nantes est sur le podium. Les Canaris sont venus à bout du Stade de Reims sur la plus petite des marges (1-0). Et ils doivent, en grande partie, ce troisième succès de rang à une défense impériale de Nicolas Pallois, Andrei Girotto et Fabio.

L'inévitable Kalifa Coulibaly délivre la Beaujoire

Poussive, ennuyeuse, soporifique. Les qualificatifs sont nombreux pour qualifier cette première période qui se disputait sous un soleil de plomb (30 degrés à l'ombre). Pour sa première en Ligue 1 avec le FC Nantes, Ludovic Blas a été plutôt discret. "Je commence à prendre mes marques petit à petit, explique l'ancien Guingampais. Je sais que je peux jouer sur un côté mais je me sens mieux dans l'axe." A contrario, sur son côté gauche, Moses Simon a encore marqué des points. Il a été un des joueurs les plus remuants en première période, en témoigne sa frappe cadrée (0-0 à la 22è).

Kalifa Coulibaly inscrit son deuxième but de la saison. Il en avait marqué huit, la saison passée.

Le match s'est ensuite emballé, les Jaunes et Verts se montrant plus agressifs. Et alors qu'il avait des plus discret jusque là, Kalifa Coulibaly a encore trouvé le chemin des filets, grâce à une frappe croisée tendue qui n'a laissé aucune chance à son vis à vis (1-0 à la 70è). Les 18.897 spectateurs présents, ce dimanche, ne demandaient que ça pour se réveiller.

Andrei Girotto réalise un de ses matchs les plus aboutis

En fin de match, Moses Simon a raté le break. Qu'importe. Les Canaris ont tenu jusqu'au bout. Et ils doivent en grande partie ce troisième succès de rang à leur duo défensif Pallois-Girotto. Replacé un cran en dessous depuis l'arrivée de Christian Gourcuff, ce dernier a été impérial. Il a sauvé à de multiples reprises un Alban Lafont qui enchaîne lui son deuxième cleen-sheet d'affilée.

"La saison est encore longue, lâche Abdoulaye Touré, désormais capitaine. On ne va pas s'enflammer. Il y a deux ans, on avait bien commencé et puis nous nous étions ensuite écroulés." Aux Nantais de montrer qu'ils sont capables de conserver cette dynamique, vendredi soir à Strasbourg. Mais désormais, on se dit qu'avec ce FC Nantes, rien n'est plus impossible.