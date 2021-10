FC Nantes : les Canaris reçus 2 sur 2 face aux promus après un match très tendu contre Clermont

Cette fois, les Canaris n'ont pas failli au moment de conclure. Mais que ce fut dur face au promu clermontois dans un match des plus tendus, ce samedi après-midi. D'abord plaisante à regarder, la rencontre a failli dégénérer à plusieurs reprises. Y compris entre les entraîneurs Antoine Kombouaré et Pascal Gastien qui se sont échangé quelques amabilités après les expulsions de Johan Gastien et Sébastien Corchia. Avant que le football ne reprenne ses droits et qu'Andrei Girotto et Ludovic Blas ne permettent au FC Nantes d'enchaîner un troisième succès de rang à domicile (2-1). Une première depuis deux ans.

Les Jaunes aiment les promus

Le spectacle s'est longtemps déroulé en tribune. Les travées de la Beaujoire ont tremblé du début à la fin au rythme des chants des quelque 20.000 supporters présents. Sur la pelouse, les deux formations ne se livrent pas et les espaces ne sont pas légion. À l'exception d'une tentative de Mohamed Bayo à laquelle a répondu Roli Pereira de Sa - titulaire pour la deuxième fois de la saison - dont la reprise passe au dessus de la cage (0-0 à la 10e), les situations sont rares.

Je n'ai pas été bon, je suis sorti de mon match. C'est de ma faute et je n'ai pas pu diriger mon équipe.

Le jeu se fait alors de plus en plus haché et la nervosité monte d'un cran. "C'était très tendu", reconnaît Pedro Chirivella. Et ça a failli dégénérer quand Johan Gastien a giflé Andrei Girotto. "Je ne sais pas pourquoi il me tacle alors que je n'avais même pas le ballon", réagit après coup la victime. Proche de l'action, l'arbitre dégaine le rouge immédiatement (0-0 à la 30e). A 10 contre 11, les Nantais en profitent pour pousser et sont finalement récompensés grâce à un coup franc de Sébastien Corchia, subtilement dévié par un Andrei Girotto dans tous les coups (1-0 à la 37e). Sébastien Corchia qui passe du rire au masque dans la foulée en étant expulsé après un vilain tacle sur Vital Nsimba (1-0 à la 41e). "Je m'en veux, souffle l'intéressé. J'ai été emporté par mon élan et j'aurais dû être plus intelligent."

"Aujourd'hui, je n'ai servi à rien, je suis sorti de mon match"

Le FC Nantes regagne les vestiaires à temps. Il est à deux doigts de sortir de son match, mais il résiste contrairement à Antoine Kombouaré. "Ils ont gagné le match tout seul, comme des grands, confie le technicien des Jaunes. Je n'ai pas été bon, je suis sorti de mon match, c'est assez rare pour le souligner mais je n'ai servi à rien. Je me suis emporté [contre Pascal Gastien], c'est de ma faute et je n'ai pas pu diriger mon équipe." Mais ses hommes ont du tempérament.

Mal embarqué après l'égalisation de Mohamed Bayo (1-1 à la 48e), le club octuple champion de France ne se désorganise pas, fait le dos rond et se montre même plus tranchant, ballon au pied. "On a été costaud et il faut le souligner, glisse Ludovic Blas. L'an passé on aurait coulé dans ce genre de situation." Là, c'est tout le contraire et à force de se créer des occasions, le numéro 10 du FC Nantes conclut un centre délicieux de Randal Kolo Muani (2-1 à la 60e). Le sixième but de l'ex-Guingampais qui permet aux pensionnaires de la Beaujoire de faire le plein face aux promus. Et de se faire une place au chaud, dans le top 10 de la Ligue 1.