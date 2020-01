FC Nantes : les Canaris remportent leur premier classique depuis neuf ans à Saint-Etienne dans un stade vide

Dans un silence de cathédrale, le FC Nantes s'impose (2-0) et met fin à une série de 10 matchs sans victoire au stade Geoffroy-Guichard, à Saint-Etienne. Grâce à des buts de Mehdi Abeid et Ludovic Blas, les Canaris remontent à la quatrième place de Ligue 1 et commencent parfaitement l'année 2020.