FC Nantes : les Canaris renoncent au Challenge Emiliano Sala, "une décision sportive" selon le club

Le FC Nantes se décommande du Challenge Emiliano Sala au dernier moment. Annoncés présents jusqu'à ce mercredi, les Canaris renoncent finalement à participer au tournoi prévu le 16 et 17 juillet à Orléans La situation incertaine de Bordeaux, rétrogradé en National, est en la cause, assure le club.

L'avenir du Challenge Emiliano Sala s'inscrit désormais en pointillés. Créé l'année dernière pour rendre hommage à l'attaquant italo-argentin décédé dans le crash de son avion en mer, le 21 janvier 2019, ce tournoi estival visait à voir s'affronter les clubs français dans lesquels l'ex-numéro 9 des Canaris avait évolué. La décision d'Antoine Kombouaré de se retirer de ce rendez-vous en raison de la situation des Girondins de Bordeaux, est un gros coup dur pour les organisateurs à dix jours du lancement de la deuxième édition de ce challenge. Explications.

Un choix purement sportif pour le FC Nantes

"De part sa situation extra-sportive, Bordeaux ne nous garantit pas de se présenter avec une équipe compétitive" développe l'entraîneur, vainqueur de la Coupe de France en mai dernier avec les Jaunes. "J’ai donc pris la décision de retirer l’équipe du Challenge Emiliano Sala." Le FC Nantes assure que la décision est "purement sportive" et ne remet pas en cause "son attachement à la mémoire d’Emiliano Sala, ainsi que la qualité de l’organisation et l’accueil chaleureux des bénévoles, sans oublier les supporters nantais présents dans la région." Engagés la saison dernière, les Jaune et Vert avaient terminé quatrième et bon dernier de l'édition inaugurale.