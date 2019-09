FC Nantes : les Canaris s'activent dans la dernière ligne droite du mercato

Nantes, France

Le FC Nantes a jusqu'à lundi minuit pour boucler son mercato estival. Plusieurs dossiers chauds sont en train d'être réglés par la direction du club Jaune et Vert. Et notamment le cas Valentin Rongier. Le futur ex-capitaine des Canaris est à Marseille. Pour pallier son départ, les Nantais ont jeté leur dévolu sur le Guingampais, Ludovic Blas.

Ludovic Blas arrive, toujours pas d'accord pour Rongier

Très apprécié par Christian Gourcuff, le milieu de terrain Ludovic Blas, unique buteur lors du dernier derby face à Lorient, va s'engager dans les prochaines heures avec le FC Nantes. Selon nos informations, le club guingampais va récupérer huit millions d'euros + 15% à la revente. Le joueur, présent à la Jonelière, va signer un contrat de 5 ans.

Autre joueur qui pourrait débarquer d'ici l'heure fatidique, le défenseur Sang et or, Jean-Kevin Duverne. Les discussions se poursuivent toujours entre Lensois et Nantais pour trouver un accord au sujet du transfert du joueur de 22 ans qui oscillerait autour des deux millions d'euros. Quant à Thomas Basila, pour l'heure le défenseur est toujours Nantais. Mais des pourparlers existent avec Caen et Lens qui souhaitent se faire prêter le joueur.

En instance de départ depuis la fin de la saison dernière, Valentin Rongier, au club depuis 18 ans, est arrivé à Marseille en milieu de journée. Mais le feuilleton de son transfert n'a pas encore connu son épilogue. Les deux clubs ne sont pas encore tombés d'accord. Dans ce dossier, la famille Kita espère ardemment récupérer une vingtaine de millions d'euros, mais pour le moment Marseille ne propose que 15 millions d'euros dont 2 de bonus qui dépendent d'une éventuelle qualification européenne du club phocéen.