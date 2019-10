FC Nantes : les Canaris décimés sur les côtés, un casse-tête à résoudre pour Christian Gourcuff

L'infirmerie continue de se remplir. Déjà privé de cinq joueurs, le FC Nantes va maintenant devoir se passer de Fabio et Appiah, blessés, ce vendredi soir, face à Monaco. Et si l'état major semble vouloir recruter un joker médical, pour l'heure les Canaris doivent faire sans latéral de métier.

Nantes, France

"Fabio va se faire opérer la semaine prochaine, a lâché, visage fermé, Christian Gourcuff, ce vendredi soir quelques minutes après la défaite de son équipe (0-1) face à l'AS Monaco. C'est un gros coup dur, on l'a perdu pour la saison." En deuxième période, les supporters des Canaris ont également vu Dennis Appiah quitter le terrain à cause d'une sciatique douloureuse. Autrement dit, les deux derniers latéraux de métier au FC Nantes sont à présent indisponibles. Et Christian Gourcuff va devoir bricoler et tenter de trouver une solution de fortune en attendant les retours de Charles Traoré et de Dennis Appiah et l'arrivée d'un joker médical ?

Un couloir droit décimé

Depuis quelques heures, l’hypothèse de voir débarquer un joker médical (chaque club à le droit de recruter un joueur libre en dehors des périodes officielles de transferts) prend de l'ampleur. Le nom de l'ancien Rennais, Mehdi Zeffane, est évoqué par la presse quotidienne régionale pour venir renforcer un côté droit décimé avec les blessures de Fabio et de Dennis Appiah. Un joueur bien connu par Christian Gourcuff. A l'époque sélectionneur des Fennecs, le technicien de 64 ans l'avait convoqué avant les qualifications pour la CAN 2015. Il avait ensuite côtoyé le joueur qui peut également évoluer sur le côté gauche lors de son deuxième passage au Stade Rennais en 2016/2017 sans pratiquement le faire jouer (74 minutes disputées).

"Il sort d'une très bonne saison avec Rennes où il a gagné la coupe de France, confie le consultant football de France Bleu Loire Océan, Issa Cissokho, qui apprécie le profil du joueur. C'est vraiment un latéral droit de métier et _pour moi ça serait une très belle recrue pour Nantes. En plus, il a un très bon état d'esprit_."

Mehdi Zeffane célèbre son titre de champion d'Afrique des Nations avec l'Algérie, le 19 juillet dernier. © Maxppp - Omar Zoheiry

En attendant l'éventuelle arrivée du vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie de Mehdi Abeid, Christian Gourcuff va devoir composer avec les joueurs à sa disposition. "Thomas Basila est pour moi la seule option", analyse Pierre-Hakim Ouggourni, journaliste et suiveur des équipes jeunes du FC Nantes. Bien que défenseur central de formation, le natif d'Orléans connait bien les spécificités du poste d'arrière droit pour l'avoir déjà occupé avec les Bleus lors du Mondial U20. Malgré tout, "il fait encore quelques erreurs de placement et manque de repères", poursuit le journaliste. Ultime possibilité pour Christian Gourcuff, tenter Percy Prado qui joue à ce poste depuis trois ans avec la réserve. "Il part de trop loin pour jouer en Ligue 1, selon Pierre-Hakim Ouggourni. C'est un "6" de formation".

Wesley Moustache ou Samuel Moutoussamy ?

Ce vendredi soir, Samuel Moutoussamy a encore occupé au pied levé un poste qui n'est pas le sien, latéral gauche, sans démériter. Et son intérim pourrait se prolonger jusqu'au retour de Charles Traoré, en délicatesse depuis plusieurs semaines avec son pubis. "Samuel n’a pas d’avenir derrière mais il peut s’adapter, avait d'ailleurs confié son entraîneur avant le déplacement à Metz, il y a une semaine. Il a déjà joué à ce poste même si le niveau et le contexte n’étaient pas les mêmes." A moins que Christian Gourcuff ne profite de la réception du Paris FC, ce mercredi en coupe de la Ligue, pour tenter de lancer le jeune Wesley Moustache en compétition officielle.

"Ce match tombe à pic, juge le suiveur du FC Nantes. Ça va permettre à Christian Gourcuff d'ajuster son effectif." Pour l'occasion, l'ancien Merlu pourrait choisir de faire souffler Samuel Moutoussamy et de tester le joueur de 20 ans qui n'a disputé qu'une rencontre avec les professionnels, contre Caen (Ligue 2) en amical, le 5 septembre dernier. "Dans le placement il a encore quelques lacunes mais offensivement, ce que fait Wesley Moustache est vraiment intéressant", observe le journaliste Pierre-Hakim Ouggourni.

De là à jouer contre la nouvelle formation de Jérémy Ménez ? "Les jeunes, il faut les lancer au bon moment, tempère Christian Gourcuff. Il ne faut pas non plus les envoyer au casse-pipe". Revenu dans le groupe professionnel après trois ruptures des ligaments croisés, l'ancien grand espoir belge, Joris Kayembe, attend également sa chance et pourrait dépanner sur le couloir gauche. Mais il parait bien moins armé que les deux premiers nommés avec seulement une poignée de matchs disputés avec la réserve du FC Nantes, cette saison, au milieu de terrain.