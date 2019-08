FC Nantes : les Canaris lancent (enfin) leur saison après s'être fait peur contre Amiens

Le FC Nantes s'impose pour la première fois de la saison, ce samedi soir, à Amiens (1-2). Ultra-dominateurs et avantagés par l'expulsion de Bakaye Dibassy en première période, les Canaris ont ouvert le score sur corner. Et ils ont fini en trombe après avoir concédé une égalisation évitable.

Amiens, France

Enfin ! Enfin, les Nantais lancent leur saison. Après une défaite (2-1 à Lille) lors de la 1è journée du championnat et un nul (0-0 face à Marseille), les Canaris ont obtenu leur premier succès, ce samedi soir, sur la pelouse d'Amiens (1-2). Mais les hommes de Christian Gourcuff se sont faits sacrément peur.

L'expulsion qui change tout

Si la formation entraînée par Luka Elsner a montré quelques velléités offensives au tout début de la rencontre, elle s'est ensuite progressivement éteinte. Les deux feux follets picards, Gaël Kakuta et Chadrac Akolo, ont été fantomatiques. A contrario, les Nantais sont progressivement entrés dans leur match et ont par la suite eu la main mise totale sur la rencontre.

Finalement, il ne manquait que la finition. Abdoulaye Touré, Mehdi Abeid, Lucas Lima, Kader Bamba, tous y sont allés de leur petite frappe. Mais aucun n'a réussi à cadrer. Les Canaris ont terminé le premier acte en boulet de canon, profitant de l'expulsion amplement méritée de Bakaye Dibassy coupable d'une vilaine semelle sur Abdoulaye Touré (0-0 à la 31è).

Les Nantais sont passés tout prêt d'une grosse désillusion

A leur retour des vestiaires, les Jaunes et Verts ont appuyé sur l’accélérateur. Et sur un corner obtenu suite à une lourde frappe de Kader Bamba - très intéressant pour sa première titularisation en Ligue 1 - Kalifa Coulibaly a fait exploser de joie les quelque 200 supporters nantais qui avaient fait le déplacement jusqu'en Picardie. Son coup de tête pour couper la trajectoire du ballon délicieusement frappé par Mehdi Abeid n'a laissé aucune chance à Régis Gurtner (0-1 à la 54è).

Incapables d’enchaîner deux passes, les coéquipiers de Thomas Monconduit se sont contentés de défendre et d'allonger les ballons vers un Serhou Guirassy qui a passé une soirée compliquée, bien pris par la charnière "new look" du FC Nantes : Nicolas Pallois et Andrei Girotto.

Si les Canaris avaient le match complètement en main, ils se sont faits punir sur une des seules opportunités du Amiens SC, ce samedi soir. L'entrant Bongani Zungu a décoché une frappe en angle fermée. Le ballon est passé entre les jambes d'un Alban Lafont stoïque sur sa ligne (1-1 à la 71è). "On s'est fait peur, confirme le buteur Kalifa Coulibaly. Ce soir, un match nul aurait eu le goût d'une défaite."

Et alors que l'on entamait le "money time" de la rencontre, c'est la dernière recrue nantaise, Moses Simon, sortie du banc qui est allé délivrer les Canaris d'un subtile ballon piqué (1-2 à la 84è). Christian Gourcuff peut souffler. Lui qui dit avoir peu de temps pour obtenir des résultats a réussi à en gagner, ce samedi soir. Mais il faudra confirmer dès le weekend prochain, face à Montpellier.