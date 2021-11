FC Nantes : les Canaris y ont cru avant de craquer en fin match face aux stars du PSG

Ultra-dominé par les coéquipiers de Messi, Neymar et Mbappé, le FC Nantes a logiquement plié, ce samedi après-midi. Malgré les parades à répétition d'Alban Lafont et l'égalisation de Kolo Muani, les Canaris reviennent bredouilles du Parc des Princes et glissent dans la deuxième partie du classement.

Huit mois après leur exploit étonnant au Parc des Princes, les Canaris ont à nouveau fait vaciller l'armada parisienne, entre autres composée de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Mais ce samedi après-midi, dans un stade en fusion à l'occasion des 30 ans du Virage Auteuil, le FC Nantes a craqué malgré un avantage numérique. Comme très souvent, la différence s'est faite en fin de match pour les Parisiens, devenus des spécialistes en la matière.

Un suspense préservé jusqu'au bout grâce à un immense Lafont

Privés de Nicolas Pallois, suspendu, ou encore de Moses Simon, revenu blessé de sélection, les hommes d'Antoine Kombouaré ont d'abord subi la foudre parisienne. Une minute et quarante secondes : le temps qu'il a fallu à Kylian Mbappé pour permettre aux siens de prendre l'avantage. En déviant de près une frappe de Marco Veratti, le champion du monde français a une fois encore prouvé qu'il était dans une forme étincelante depuis le début de la saison.

La suite n'a été que souffrance pour la bande à Pedro Chirivella. Privés de ballon, incapables d'enchaîner quelques passes, les Jaunes n'ont fait que reculer. Les vagues bleues se multipliaient. Mais en patron, Alban Lafont a maintenu son équipe à flot. A quatre reprises, l'ex-portier du TéFéCé a sorti le grand jeu. A presque en dégoûter Léo Messi et Kylian Mbappé (16e, 22e, 28e et 37e). A l'opposé, seul Ludovic Blas a réussi à cadrer un tir (1-0 à la 45e+1). Beaucoup trop peu pour inquiéter Keylor Navas.

Quentin Merlin, une entrée qui a presque tout changé

"Dans le vestiaire, le coach a eu les bons mots, il nous a remobilisés", explique Samuel Moutoussamy. L'effet a été immédiat. Bien plus tranchants et compacts, les coéquipiers de Samuel Moutoussamy, titulaire pour la deuxième fois de la saison, se sont enfin projetés. Mais il a fallu attendre l'entrée du jeune Quentin Merlin pour que le visage des Jaune change véritablement. Placé arrière gauche, le pur produit de la Maison jaune a déclenché une passe en profondeur millimétrée pour Ludovic Blas qui a obligé le portier parisien d'aller au-delà de sa surface de réparation. Le contact est flagrant, le rouge est sorti.

Les Jaune et Vert profitent du moment pour appuyer sur l'accélérateur. Et sur une nouveau centre, Randal Kolo Muani trouve la faille d'une subtile talonnade après un premier arrêt de Keylor Navas (1-1 à la 76e). "Franchement, il était dur à marquer, confie le numéro 23. Mais je suis déçu, franchement, parce qu'on a eu des occasions et on ne les concrétise pas." Paris en profite pour reprendre l'avantage sur un but gag, une passe déviée par Dennis Appiah dans la cage nantaise (2-1 à la 80e). "Ils ont eu de la chance, pas nous", souffle Ludovic Blas. Une question d'adresse également. Car contrairement à Kolo Muani qui manque une occasion en or d'égaliser, Léo Messi conclut à merveille une contre-attaque éclaire et s'offre par la même occasion son premier but en Ligue 1. "Être capable de tenir tête à cette équipe et à ces joueurs, c'est bien, analyse Kombouaré. Mais la prochaine fois, il faudra être efficace." Une rengaine, ces dernières semaines, au FC Nantes qui laisse encore filer des points en supériorité numérique.