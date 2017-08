FC Nantes : "J'attends des joueurs d'ici la fin du mercato" Claudio Ranieri

La Ligue 1 reprend ses droits ce week-end. 7e du dernier championnat, le FC Nantes débute dimanche (15h) à Lille. C'est sa 50e saison dans l'élite du football français. A sa tête, l'entraîneur italien Claudio Ranieri. Le transalpin veut des renforts d'ici la fin du marché des transferts.

Il ne devrait pas y avoir beaucoup de recrues nantaises dimanche à Lille. Et pour cause. Le gardien roumain Ciprian Tatarusanu n'est pas encore prêt physiquement et l'attaquant belge Joris Kayembé est blessé. Seuls Nicolas Pallois et Chidozie Awaziem sont aptes. Alors, à deux jours de son premier match de Ligue 1 avec les Canaris, l'entraîneur Claudio Ranieri a tenu à mettre les choses au point. "J'attends des joueurs d'ici la fin du mercato. Je préfère avoir mon groupe au complet avant le début de la préparation. Mais j'entends le discours du président. Il n'est pas facile pour lui de prendre le bon joueur au bon tarif" précise le technicien transalpin. "Un joueur qui a toujours mis quatre buts par saison depuis le début de sa carrière ne va pas mettre 20 buts d'un seul coup" conclut Claudio Ranieri mettant quelque peu la pression sur son président. Il y a une semaine, Waldemar Kita avait affirmé qu'il comptait recruter trois joueurs (deux ailiers et un milieu de terrain défensif) d'ici la fin du mercato le 31 août.

-

Lille / FC Nantes à suivre dimanche dès 14 h 30 sur France Bleu Loire Océan.