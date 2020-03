FC Nantes : "Les compétitions à huis-clos, ça n'a aucun sens", pour Christian Gourcuff

Si le maintien de Ligue 1 jusqu'à son épilogue reste incertain, pour l'heure, la compétition se poursuit dans des stades à huis-clos, au moins jusqu'au 15 avril, a décidé la Ligue de Football Professionnel. "Ca n'a aucun sens, réagit, ce jeudi, l’entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff. _Ou c'est gravissime et il faut prendre des mesures radicales ou c'est moins grave que ce que l'on suppose et on continue_."

"A un moment donné, il faut prendre des décisions"

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, les joueurs ont du changer leurs habitudes. "Avant, on se serrait la main, maintenant on se dit bonjour de loin, on se lave plus souvent les mains", confie le défenseur nantais Andrei Girotto. "Il est conseillé de moins sortir et on nous prend la température tous les matins en arrivant à l'entrainement", ajoute le capitaine Abdoulaye Touré.

Alors que le FC Nantes se prépare à disputer ses quatre prochains matchs dans des enceintes vides, Abdoulaye Touré se pose des questions sur l'intérêt de continuer à jouer dans ce contexte. "Il faut peut-être arrêter le championnat", explique-t-il alors que son entraîneur confiait quelques minutes plus tôt qu'à "un moment donné, il faut prendre des décisions. On reste concentré sur le football, même si ce n'est pas facile de faire abstraction de cet environnement et de l'aspect médiatique."

Cette saison, les Canaris ont déjà disputé une rencontre dans un stade sans public, contre Saint-Etienne, le 12 janvier (2-0). "Il faut savoir bien gérer cette ambiance, on a l'expérience de ce genre de situation, analyse Andrei Girotto. Il va falloir gérer et prendre des points même si on préfère jouer avec de l'ambiance." Pour la retrouver, les Jaunes et Verts devront au moins patienter jusqu'au 15 avril.