FC Nantes - Les confidences d'Imran Louza après son départ : "Ce ne sont pas les débuts que j'espérais"

Transféré en juin à Watford pour 10 millions d'euros, le milieu Imran Louza vit une intégration compliquée. Souvent sur le banc, le joueur de 22 ans revient sur ses premiers mois anglais, ses doutes et ses objectifs, sans oublier ses début rêvés avec le Maroc et le FC Nantes, son club de cœur.

En s'envolant pour l'Angleterre en juin dernier, Imran Louza a inévitablement changé de monde. Parti de Nantes, sa ville de toujours, le milieu de terrain de 22 ans a troqué le jaune et vert, les couleurs de son club de cœur, pour le jaune, rouge et noir de Watford. Le choc a été brutal. Indispensable dans l'entrejeu des Canaris, le nouveau 6 des Hornets [Frelons, en français] ronge son frein en Premier League. Titulaire à une seule reprise depuis le début de la saison en championnat, deux fois en Cup, Imran Louza ronge son frein en attendant des jours meilleurs qu'il vit pleinement en sélection.

Convoqué par son ancien entraîneur Vahid Halilhodžić pour la première fois avec les Lions de l'Atlas en octobre, l'enfant des quartiers nord s'est illustré en marquant dès son premier match, contre la Guinée-Bissau dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022. Il enchaîne depuis avec le Maroc et puise en sélection l'énergie pour se relever en club. Assez discret depuis qu'il a posé ses valises dans le club de la banlieue de Londres, Imran Louza a accepté, à la veille de la lourd défaite des siens contre Liverpool (0-5), de livrer ses sentiments partagés sur sa nouvelle vie dans laquelle Nantes a toujours une place privilégiée. Malgré la distance. Ce dimanche après-midi encore, il sera devant sa télévision pour supporter ses anciens coéquipiers, qui affrontent Bordeaux, un club contre lequel il s'était illustré la saison passée en inscrivant l'un des trois buts des Jaunes. Entretien.

"Cette année sera un challenge important pour ma carrière"

Comment avez-vous vécu vos premières sélections avec l'équipe A du Maroc ?

Ça a été une bouffée d'air incroyable, je le vis comme une opportunité en or et je prends un plaisir énorme. Le fait d'avoir la confiance de tout un pays, de tout un staff et la confiance surtout du Coach Vahid, est quelque chose d'absolument primordial. Ça me permet d'être performant. Et d'être heureux, tout simplement.

Peut-on parler de débuts rêvés en sélection ?

On me donne une grosse confiance et elle se retranscrit sur le terrain. J'ai toujours fonctionné comme ça. Quand tu as la confiance de tout un pays qui est derrière toi, ça donne encore plus envie d'être performant et naturellement, ça se passe bien. Je pense avoir pris la bonne décision au bon moment en disant oui au Maroc. Ça a toujours été dans un coin de ma tête. D'ailleurs, j'avais déjà fait une sélection avec les U19.

"Il y a des faits qui font que ça ne se passe pas pour le mieux, mais ça va s'arranger."

En revanche, vos premiers mois à Watford sont beaucoup plus compliqués...

Oui, ce ne sont pas les débuts que j'espérais. Pour vous dire la vérité, c'est même assez difficile. Je vais devoir franchir les étapes et pour ça je dois travailler. Ça va être un point essentiel pour jouer ici en Premier League. Ça ne va pas être facile mais je vais tout donner. Au-delà du sportif, c'est le mental qui entre en compte. J'ai la chance d'avoir le soutien de mes proches qui est très important, malgré la distance. C'est une étape que je dois franchir. Les joueurs passent par là. Cette année sera un challenge important pour ma carrière.

"J'ai donné ma vie pour ce club et je continue de suivre l'actualité du FC Nantes. D'ailleurs, je regarde tous les matches de l'équipe et je ne suis pas étonné par ce début de saison."

Quelles sont vos premières impressions sur le championnat anglais ?

Le championnat est beaucoup plus compliqué qu'en France. L'intensité des matches, les duels, la vitesse... On m'en avait souvent parlé et je m'y étais préparé. Maintenant, il y a des faits qui font que ça ne se passe pas pour le mieux, mais ça va s'arranger.

L'ancien numéro 26 du FC Nantes, Imran Louza, avait inscrit un but sur penalty lors du dernier derby de l'Atlantique, le 8 mai dernier. © AFP - Sébastien Salom-Gomis

"J'ai donné ma vie pour ce club et je continue de suivre l'actualité du FC Nantes"

L'arrivée de Claudio Ranieri que vous avez connu au FC Nantes peut-elle vous permettre de vous relancer ?

C'est une opportunité pour moi, même si je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup le côtoyer quand il était à Nantes [lors de la saison 2017-2018, ndlr]. J'ai dû faire une ou deux séances maximum avec lui, sous ses ordres. Mais forcément, je vois cette arrivée comme une opportunité. Comme dans chaque club, quand un nouveau coach arrive, il faut que je montre le meilleur de moi-même et prouver que j'ai ma place dans cette équipe.

Gardez-vous un œil attentif sur les performances des Canaris depuis votre départ Outre-Manche ?

Forcément, je suis supporteur de ce club, j'ai joué pour ce club, j'ai donné ma vie pour ce club et je continue de suivre l'actualité du FC Nantes. D'ailleurs, je regarde tous les matches de l'équipe et je ne suis pas étonné par ce début de saison. Il y a de grosses, grosses, grosses qualités dans cet effectif. En plus, les joueurs se connaissent et s'entendent super bien en dehors du football. Pour moi, c'est un début de saison normal. J'ose même dire qu'ils méritent encore mieux sur ce début de saison.

En tant que Nantais, quelle importance a le derby de l'Atlantique ?

C'est un match particulier. C'est le genre de rencontre où on a encore plus envie de gagner donc, forcément, on aborde ce match différemment d'un autre. En plus, il y a une rivalité historique et elle se voit aussi en tribunes. On joue également ce derby pour les supporters, ils nous galvanisent et ça nous pousse à nous surpasser.