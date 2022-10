FC Nantes : les fumigènes, un sujet brûlant et des sanctions exorbitantes

"C'est le prix d'une belle maison", sourit jaune un salarié du FC Nantes dans son bureau de la Jonelière. La saison dernière, la Ligue de Football Professionnel et la Fédération Française de Football ont condamné les Canaris à payer la bagatelle de 350.000 euros d'amende en raison de l'utilisation de fumigènes. La facture monte à un demi-million d'euros si l'on prend également en compte le début de saison actuel. Avec des fermetures de tribunes et de parcages à gogo, comme ce dimanche après-midi au Roazhon Park, et des instances qui bottent en touche sur ce sujet qui leur brûle les doigts. Décryptage.

"C'est un combat perdu d'avance"

L'image des supporters nantais enflammant le secteur visiteur de l'Europa-Park Stadion, à Fribourg, a fait le tour des réseaux sociaux et des médias [voir photo ci dessous, ndlr]. Des dizaines de fumigènes craqués, un spectacle ultra-photogénique, une ambiance mémorable et une amende qui s'annonce d'ores et déjà très salée pour le vainqueur de la Coupe de France. "C’est un combat perdu d’avance, lâche Olivier Feneteau, directeur sûreté et sécurité du club depuis six ans. Aucun club actuellement n’a réussi à empêcher l’introduction d’engins pyrotechnique dans son stade ou à l’extérieur."

Une sanction collective, c’est avancer au bulldozer plutôt que de se poser la question de sanctionner de manière appropriée.

Il pointe du doigt une législation qui ne donne pas les moyens aux clubs d'empêcher l'introduction de ces engins pyrotechniques. "C’est un petit peu bizarre car on est condamné pour quelque chose que l’on n’a pas commis, souligne-t-il. Mais le Conseil d’Etat a estimé qu’on avait une obligation de résultat et que c’était un manquement à la sécurité le fait que l’on laisse entrer des engins dans le stade." On appelle ça un serpent de mer. Un millier d'euros environ par fumigène comptabilisé et une sévérité, voire une obstination, que la Ligue assume pleinement. "La commission de discipline est souveraine pour déterminer la sanction et notamment s’il faut infliger une amende, répond la LFP à France Bleu Loire Océan. Et si oui, elle décide également son montant ferme ou éventuellement assorti du sursis." Idem pour ce qui est des fermetures de tribunes.

Les quelques 2.000 supporters du FC Nantes ont enflammé l'Europa-Park Stadion, ce jeudi soir en Ligue Europa. © Maxppp - Jérôme Fouquet

Des expérimentations mais un cadre strict qui ne séduit pas les supporters

Systématiquement représentés lors des commissions de discipline, les clubs comme Nantes tentent de prouver leur bonne foi en arguant avoir, et ci et là, intercepté un fumigène ou identifié et porté plainte contre des personnes en possession d'engins pyrotechniques. Malgré tout, les sanctions sont récurrentes. "Elles sont largement archaïques", assure même Ronan Evain à propos des fermetures de tribunes dans les stades. "Avec ce type de sanctions, vous punissez des milliers de personnes pour les agissements d’une minorité, décrypte le directeur général de l'association Football Supporters Europe . Ça pose un problème de légitimité, d’efficacité. Une sanction collective, c’est avancer au bulldozer plutôt que de se poser la question de sanctionner de manière appropriée et éducative."

Ça fait partie de la culture des groupes ultras d’utiliser les fumigènes de façon un peu sauvage.

Dans le top quatre des clubs français les plus sanctionnés depuis 2021, selon nos informations, le FC Nantes a notamment dû composer avec une tribune Loire vidée de ses supporters lors des deux dernières réceptions en championnat , la saison passée. Sans parcage à Monaco et lors du derby breton. Et devra jouer une rencontre à huis-clos en Coupe de France . Pour autant, et à défaut d’une révolution, des améliorations commencent à se mettre progressivement en place. "Pour la deuxième saison consécutive, l’Instance Nationale du Supporteurisme met à la disposition des clubs un dossier permettant aux clubs de coconstruire, avec leurs groupes de supporters et leurs autorités locales, des expérimentations d’animations pyrotechniques dans un cadre prédéterminé, encadré et sécurisé", détaillent les avocats de la Ligue.

Les supporters nantais avaient été lourdement sanctionnés après avoir craqué des fumigènes lors de la demi-finale de la Coupe de France, face à Monaco. © AFP - Loïc Venance

Un changement de mentalité est-il possible ?

Depuis le mois d’août, trois clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ont bénéficié de cette porte ouverte vers un peu plus de souplesse – 12, la saison passée. Encore faut-il que les préfectures soient enclines à autoriser ce type d’animations. "Ce n’est pas la solution miracle, balaye Ronan Evain. Seule une partie des supporters est intéressée par cette approche. Ça fait partie de la culture des groupes ultras d’utiliser les fumigènes de façon un peu sauvage." C’est également l’avis du directeur sûreté et sécurité des Canaris. "Je comprends les supporters, souffle Olivier Feneteau. Les craquages en bas de tribunes, ce n’est pas vraiment festif et ça ne correspond pas à une animation telle qu’on en a l’habitude d’en voir." Dans un rapport commandé par la LFP, le criminologue Alain Bauer avait proposé un transfert de responsabilité vers les associations de supporters dans l’animation pyrotechnique. Une fausse bonne idée pour Ronan Evain qui souligne qu’il n’y a pas que des membres d’associations qui craquent en tribune.

Ca pousserait au moins les clubs à faire leur travail du mieux possible.

Et si, finalement, la solution venait de Suède. Le directeur général de Fans Europe, également fervent supporter du FC Nantes, propose de passer d’une logique d’obligation de résultats pour les clubs à une obligation de moyens. "Cela signifierait que les clubs qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour organiser les matches de manière optimale ne seraient pas sanctionnés, espère-t-il. Même s’il y a quand même des fumigènes. Ça pousserait au moins les clubs à faire leur travail du mieux possible." Et à défaut d’autoriser complètement l’usage d’engins pyrotechniques dans les stades, ce virage culturel permettrait au moins d’éteindre les polémiques récurrentes sur ce sujet ô combien brûlant.