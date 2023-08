FC Nantes : les Jaunes et le Brésil, une passion récente au succès mitigé

Andrei Girotto parti en Arabie-Saoudite , le FC Nantes s'est retrouvé pour la première fois depuis huit ans sans le moindre joueur brésilien dans son effectif. Mais le vide n'a pas duré longtemps. Ces derniers jours, le mercato chaotique du FC Nantes a pris un accent très brésilien, avec les arrivées de Douglas Augusto, Marquinhos et Adson. "Pourtant historiquement, la filière argentine a toujours été le point fort de Nantes, contextualise l'ex-Canari William Ayache. Les Trossero, Burruchaga, Marcos, Fabri, Muller, Cetto, Olarticoeche... Il y a d'abord eu plus d'Argentins que de Brésiliens." Ce n'est plus le cas. Depuis sa remontée en en 2013, le FC Nantes est même devenu la deuxième équipe de Ligue 1 à avoir vu défiler le plus de joueurs auriverde, juste derrière le Monaco de Vanderson et Caio Henrique qui se déplacent, ce vendredi soir, à la Beaujoire. Futebol do Brasil.

Le Brésil, ses bonnes et ses (très) mauvaises surprises

"Peu de Brésiliens ont réussi en France, à part au PSG, où il y a une culture brésilienne, analysait Christian Larièpe, ex-directeur technique du FC Nantes dans un entretien accordé à So Foot. Si on fait le rapport réussites/échecs, il y a plus d’échecs." À croire que l'éphémère entraîneur des Jaunes était un peu masochiste. En 2008, deux ans après la première arrivée d'un Brésilien à la Jonelière, Christian Larièpe était allé chercher le défenseur Douglão. L'aventure s'arrêtera au bout d'une saison où il ne dispute que cinq matches catastrophiques.

Pour assister aux premières réussites des Brésiliens à la Beaujoire, il faudra attendre près de dix ans supplémentaires et la création d'une cellule de recrutement éphémère composée de William Ayache et Olivier Monterrubio. Adeptes des championnats suisses, belges, danois et portugais, ils vont notamment réussir à dénicher Diego Carlos et Lucas Lima. "Adryan, ce n'était pas nous, c'était un choix du président et on était contre au départ", lâche d'emblée Ayache, jeune retraité. Les deux hommes misent sur des jeunes joueurs à fort potentiel et surtout très abordables. "Pour des raisons économiques, à l'époque, le club voulait acheter pas cher", se remémore-t-il.

Et l'homme de 62 ans tombe sous le charme de ces deux Brésiliens qui viennent de débarquer au Portugal. "Dans la note que je fais, je mets : à voir. Parce que Diego avait des qualités physiques hors norme, il fallait juste le peaufiner, le faire travailler techniquement et tactiquement mais la base était déjà énorme. Il était puissant, il allait vite, il était méchant, c'était un vrai défenseur Diego. Pour ce qui est de Lucas, son pied gauche m'intéressait vraiment."

Une question d'opportunités plus qu'un développement de filière

"Avant de signer avec Diego, j'étais en contact avec Adryan, confie Lucas Lima , aujourd'hui joueur d'Istanbul Başakşehir mais qui aimerait beaucoup revenir sur les bords de l'Erdre. Je lui ai posé des questions sur la ville et le club." L'arrivée simultanée des deux Brésiliens, recrutés pour à peine plus d'un million d'euros, facilite leur découverte de la France. "On s'est beaucoup aidé l'un l'autre au début, se souvient le latéral gauche. Quand Andrei [Girotto, ndlr] est arrivé, la saison d'après, on était prêt pour l'épauler." Un cadre du FC Nantes accrédite lui aussi la thèse d'une acclimatation plus rapide lorsque les arrivées se font à plusieurs. Avant de tempérer : "ce sont surtout des opportunités de marché." William Ayache complète : "ce sont surtout des coïncidences".

La dernière promotion de Brésiliens chez les Jaunes va dans ce sens. L'actuel entraîneur, Pierre Aristouy , voulait un milieu récupérateur avec du caractère. Douglas Augusto cochait toutes les cases. Idem avec Marquinhos qui doit venir pallier l'absence d'ailier rapide. Le dernier arrivé, Adson , est lui le choix du prince. Ou plutôt du président, Waldemar Kita. Cela porte à 11, désormais, le nombre de Brésiliens ayant porté le maillot nantais ces 10 dernières années. Mais jusqu'à présent, aucun n'est arrivé à la cheville du vrai Brésilien. José Touré, évidemment.