FC Nantes : "Quelques points en plus nous auraient fait du bien pour la confiance"

Nantes, France

Des exercices en une touche de balle dans des petits périmètres, des phases offensives et défensives travaillées sur coups de pieds arrêtés et quelques coups francs : voilà les thèmes de l'entrainement ouvert au public, ce jeudi matin à la Jonelière. Devant un peu plus de 150 personnes, les Canaris ont répété leurs gammes. Et pour cette séance, Christian Gourcuff avait mis l’accent sur la circulation du ballon et l'efficacité devant la cage à quelques heures d'affronter Amiens, ce samedi soir au stade de la Licorne.

Une défaite, un nul et une victoire ?

Le sifflet en permanence à la bouche, ou presque, le technicien breton - accompagné de ses adjoints - ne lâche pas ses joueurs. Il veut que la partition soit apprise le plus rapidement possible pour que l'orchestre Jaune et Vert la récite le weekend sans aucune fausse note. Et pour le moment, il y a encore quelques fausses notes. "Il y a eu beaucoup d'intensité mardi et mercredi, c'était une ambiance studieuse mais il y a encore une marge de progression, analyse l'ancien entraîneur du FC Lorient et du Stade rennais. Il y a beaucoup d’application. Après, quelques points de plus, ça nous aurait fait du bien pour la confiance mais dans l'investissement des joueurs il n'y a à rien à dire."

Depuis son arrivée sur les bords de l'Erdre, Christian Gourcuff parle beaucoup de temps. Du temps qui manque pour obtenir des résultats. Et malgré une belle prestation des coéquipiers de Lucas Lima face à Marseille, les Nantais comptent toujours aucune victoire (1 défaite, 1 nul). Et la partie est loin d'être gagnée d'avance face à Amiens. "C'est toujours difficile de les jouer, détaille Mehdi Abeid, le milieu de terrain des Canaris. Ils ont un bloc solide. A nous de le contourner pour ramener un résultat." "Même si le coach vient d'arriver, il faut prendre des points le plus rapidement possible", ajoute un Valentin Rongier, lucide et pragmatique.

"Les joueurs peuvent être déstabilisés" par le mercato

Une fois encore, le capitaine nantais devrait être titularisé dans l'entre-jeu tout comme Abdoulaye Touré. Les deux produits de la formation à la nantaise ont des bons de sorties, mais pour le moment ils sont encore en Loire-Atlantique. Un flou avec lequel Christian Gourcuff doit composer pour bâtir son projet à court terme. "Moi, ça ne me pose pas spécialement de problème, confie l'ancien Merlu. Je prépare l'équipe avec les joueurs qui sont là. _C'est plus pour les joueurs concernés. C'est plus eux qui peuvent être déstabilisés_."

Après le match nul contre Marseille (0-0), le numéro 28 nantais assurait ne pas s’embarrasser avec les questions liées à son avenir lorsqu'il était sur le terrain. "Je me donne à 200% comme à tous les matchs", expliquait-il. Pour le moment, le joueur est toujours en salle d'attente, l'offre orale de Marseille n'ayant pas contenté le board nantais. Pour Abdoulaye Touré, la situation est encore différente. Le joueur a dit et répété ses envies d'ailleurs, le président ne le retiendra pas en cas de belle offre mais, à l'heure actuelle, aucune proposition ferme n'est parvenue sur le bureau de la famille Kita. Les deux leaders indéboulonnables du onze de départ porteront donc le maillot jaune et vert, ce samedi. Et ils auront la lourde tâche de mener les leurs vers un premier succès, cette saison.