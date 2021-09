FC Nantes : les marchands ambulants de retour à la Beaujoire après 18 mois d'absence

La part de frites ou le sandwich avant le match de foot, c'est un rituel pour beaucoup de supporteurs. A Nantes, les marchands ambulants installés devant la Beaujoire, retrouvent leur stade et le public ce dimanche 12 septembre. Après un an et demi d'absence.

Le FC Nantes accueille Nice ce dimanche après-midi. Coup d'envoi à 17h et match à suivre sur France Bleu Loire Océan. Si les Canaris ont pu retrouver le public dans leur stade de la Beaujoire à la mi-août, ce 12 septembre marquera le retour des 18 commerçants ambulants. Ceux qui à quelques pas du stade vendent des sandwiches, des frites, des boissons.

Depuis le premier confinement en mars 2020, on ne les avait plus revus. Lors des deux premiers match à domicile de cette saison, avec donc le retour du public dans les tribunes, leur présence était interdite par arrêté préfectoral. Décision prise en raison des gros moyens humains et une logistique nouvelle à mettre en place avec le contrôle du pass sanitaire des spectateurs. La période de rodage est passée et cette semaine la préfecture a donné son feu vert.

"On fait partie du patrimoine " - Jean-Yves Hamon, représentant des marchands ambulants

"On est heureux de revenir", fait savoir Jean-Yves Hamon, le représentant des marchands ambulants de la Beaujoire. Il évoque - sans le chiffrer - le manque à gagner que lui et ses collègues ont subi en raison de ces mois sans activité. Mais il insiste sur le bonheur de retrouver les clients "certains sont devenus des amis." Et d'ajouter : "on fait partie du patrimoine, ça fait des années que l'on est sur le parvis du stade de la Beaujoire." Il est vrai que pour nombre de supporteurs, la soirée ou l'après-midi au stade, c'est aussi la part de frites pour se caler ou le verre que l'on partage avec ses amis quand on refait le match.

Cependant, ce retour ne se fait pas dans les mêmes conditions qu'avant. Ces professionnels devront - jusqu'à nouvel ordre - arrêter de servir les clients une demi-heure avant le coup d'envoi. Certains verront leur point de vente s'éloigner de quelques mètres du stade. Le but est de fluidifier les contrôles des "pass sanitaires", éviter des attroupements, quand le début du match se précise et que les derniers sont pressés de rentrer dans le stade. "Mais entre ça et rien, on préfère bien évidemment cela", souligne Jean-Yves Hamon.